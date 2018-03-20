طالب "موهوب" يعرض رسم صور "مهضومة" يدويا وبالمجان

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تحول طالب في المدرسة الثانوية لمدينة إدنبرغ بولاية تكساس في الأيام القليلة الماضية لشخص مشهور بعد عرضه رسمه صورا لأشخاص عدة.

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ويتضح من خلل الصور ان الشاب في الواقع لا يستطيع أن يرسم بشكل جيد، لكن عفوية وسخرية الرسومات لم تمنع الناس من رغبتها في الخروج عن السيطرة،

وتقديم الطلبات له كي يقوم برسمهم.

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