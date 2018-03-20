روسي دفعه الفرح بعودة "القرم" لروسيا إلى سحب سفينة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



إنها مهمة تبدو مستحيلة بالنسبة للجميع، لكن رباعا روسيا يدعى "إيفان سافكين" قام بها، حيث دفعه الفرح إلى تسجيل رقم قياسي جديد، السبت 17 مارس/ آذار بسحبه السفينة "سيرغي غافريلوف" التي تزن 10500 طن لمسافة مترين، وعقب هذا الإنجاز، قال " إيفان" "إنه يكرس هذا الإنجاز للذكرى الرابعة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مشيرا إلى أنه قضى 11 عاما من طفولته في شبه جزيرة القرم..





وبهذه المناسبة، احتفل آلاف الروس الأحد 18 مارس/آذار، بضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، حيث خرجوا إلى الشوارع فى ميدان مانيزنايا خارج الكرملين، وحمل الروس الأعلام، فيما كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تفقد الأربعاء الماضى، الجزء المكتمل من جسر القرم فوق مضيق كيرش فى البحر الأسود.



الجدير بالذكر، أن ​​​​​الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" كان قد صرح في وقت سابق قائلا "إن عودة القرم إلى أوكرانيا أمر مستحيل في أي ظرف من الظروف"..

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