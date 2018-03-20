دخول المرأة في علاقة عاطفية يزيد في وزنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لا شيئ اجمل من الالفة والحب مع شريك الحياة...لكن على النساء اللاتي دخلن في علاقة عاطفية الحذر من زيادة الوزن.

اذ تبيّن أن الدخول في علاقة عاطفية له تأثير مباشر على الصحة ويؤدي الى زيادة في الوزن، فالحبّ مفيد وجميل إلا أنه يترافق مع زيادة في الوزن.

وكشفت دراسة حديثة أنّ دخول المرأة في علاقة عاطفية يجعلها تهمل شكلها الخارجي وصحتها أيضاً،وذلك بعكس المرأة العازبة التي تحرص على الاهتمام بشكلها الخارجي وصحتها علها تلتقي بالشريك المناسب.

وخلصت الدراسة التي شملت 15000 شخص إلى أنّ المرأة المتزوجة أو التي تستعدّ للزواج تفوق المرأة العازبة بـحوالي 6 كيلوغرامرات ، خصوصاً إذا كانت سعيدة في زواجها.

وأثبتت الدراسة التي أجرتها جامعة كوينزلند الأسترالية، أن نمط الحياة يختلف كثيراً ما بين المرأة العازبة والمتزوجة، ففي حين تميل العازبة الى ممارسة التمارين الرياضية والاعتناء بجسمها ورشاقتها فإن المتزوجة تقضي معظم وقتها في المنزل وتشاهد الأفلام في وقت فراغها، وهذا ما يؤثر مباشرةً على صحتها ووزنها.

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