اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 2 آذار / مارس:

986 - لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.

1807 - بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين أفريقيا وأمريكا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء.

1807 - الكونغرس الأمريكي يقر قانون حظر استيراد العبيد إلى أي ميناء أو مكان في الولايات المتحدة.

1836 - الإعلان عن استقلال تكساس عن المكسيك.

1848 - تقليص ساعات العمل في فرنسا.

1855 - تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورًا على الإمبراطورية الروسية.

1903 - افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.

1933 - أول عرض لفيلم كينغ كونغ في نيويورك.

1934 - انشقاق داخل الحزب الحر الدستوري في تونس وتأسيس حزب جديد يرأسه محمود الماطري يتولى كتابته العامة الحبيب بورقيبة، وقد عرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.

1941 - وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

1943 - وقوع "معركة بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأمريكية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.

1946 - هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.

1953 - بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.

1955 - ملك كمبوديا "نورودوم سيهانوك" يتخلى عن العرش لصالح والده الملك "نورودوم سوراماريت".

1956 - الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.

1962 - الجيش البورمي بقيادة الجنرال "ني ون" يستولي على السلطة في انقلاب عسكري.

1969 - إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.

1970 - الإعلان عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.

1977 - إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.

1978 - التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أمريكية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبه سيوز 28.

1987 - شركة كرايسلر تمتلك شركة موتورز الأمريكية.

1992 - انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.

2004 - تفجيرات إنتحارية في كربلاء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 220 مدنيًا وجرح 1500 آخرين.

2008 - انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسًا لروسيا الاتحادية بعد حصولة على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

2009 - جنود غين بيساويين يغتالون الرئيس جواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.



مواليد

1820 - مولتاتولي، كاتب هولندي.

1824 - بدرجيخ سميتنا، موسيقي تشيكي.

1905 - هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.

1926 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.

1931 - ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

1940 - غازي عبد الرحمن القصيبي، شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.

1940 - بيلي مكنيل، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

1947 - هاري ريدناب، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1949 - الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي.

1955 - أساهارا شوكو، قائد مجموعة دينية يابانية.

1962 - جون بون جوفي، مغني أمريكي.

1968 - دانيال كريغ، ممثل إنكليزي.

1975 - رانيا محمد، ممثلة سعودية.

1979 - نيكي ويفر، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1980 - إيديسون نوبري، لاعب كرة قدم أنغولي.

1982 - كيفن كوراني، لاعب كرة قدم ألماني.



وفيات

1855 - القيصر نيكولاي الأول، إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية.

1930 - ديفيد هربرت لورانس، أديب بريطاني.

1978 - زينات صدقي، ممثلة مصرية.

2009 - جواو برناردو فييرا، رئيس غينيا بيساو.

2015 - دايف مكاي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

2017 - محمد ياسر طاهر، معتقل سابق في غوانتانامو.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في تكساس.

للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.