اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 2 آذار / مارس:
986 - لويس الخامس يتولى حكم الفرنجة.
1807 - بريطانيا تمنع تجارة الرقيق بين أفريقيا وأمريكا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء.
1807 - الكونغرس الأمريكي يقر قانون حظر استيراد العبيد إلى أي ميناء أو مكان في الولايات المتحدة.
1836 - الإعلان عن استقلال تكساس عن المكسيك.
1848 - تقليص ساعات العمل في فرنسا.
1855 - تتويج ألكسندر الثاني إمبراطورًا على الإمبراطورية الروسية.
1903 - افتتاح "فندق مارثا واشنطن" في مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.
1933 - أول عرض لفيلم كينغ كونغ في نيويورك.
1934 - انشقاق داخل الحزب الحر الدستوري في تونس وتأسيس حزب جديد يرأسه محمود الماطري يتولى كتابته العامة الحبيب بورقيبة، وقد عرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.
1941 - وحدات الجيش الألماني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
1943 - وقوع "معركة بسمارك البحرية" وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قامت القوات الأمريكية والأسترالية بإغراق قافلة سفن يابانية.
1946 - هو تشي منه يستلم الحكم في فيتنام الشمالية.
1953 - بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.
1955 - ملك كمبوديا "نورودوم سيهانوك" يتخلى عن العرش لصالح والده الملك "نورودوم سوراماريت".
1956 - الحكومة الفرنسية تعترف باستقلال المغرب في التصريح الموقع بين الملك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.
1962 - الجيش البورمي بقيادة الجنرال "ني ون" يستولي على السلطة في انقلاب عسكري.
1969 - إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد.
1970 - الإعلان عن قيام جمهورية روديسيا وقطع آخر صلة لها مع التاج البريطاني.
1977 - إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا.
1978 - التشيكي فلاديمير ريميك يصبح أول رائد فضاء من جنسية غير روسية أو أمريكية يذهب إلى الفضاء عندما سافر على متن المركبه سيوز 28.
1987 - شركة كرايسلر تمتلك شركة موتورز الأمريكية.
1992 - انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى الأمم المتحدة.
2004 - تفجيرات إنتحارية في كربلاء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 220 مدنيًا وجرح 1500 آخرين.
2008 - انتخاب دميتري ميدفيديف رئيسًا لروسيا الاتحادية بعد حصولة على 69% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
2009 - جنود غين بيساويين يغتالون الرئيس جواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.
مواليد
1820 - مولتاتولي، كاتب هولندي.
1824 - بدرجيخ سميتنا، موسيقي تشيكي.
1905 - هوارد جارنز، مخترع لعبة السودوكو.
1926 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.
1931 - ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.
1940 - غازي عبد الرحمن القصيبي، شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.
1940 - بيلي مكنيل، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
1947 - هاري ريدناب، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.
1949 - الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي.
1955 - أساهارا شوكو، قائد مجموعة دينية يابانية.
1962 - جون بون جوفي، مغني أمريكي.
1968 - دانيال كريغ، ممثل إنكليزي.
1975 - رانيا محمد، ممثلة سعودية.
1979 - نيكي ويفر، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1980 - إيديسون نوبري، لاعب كرة قدم أنغولي.
1982 - كيفن كوراني، لاعب كرة قدم ألماني.
وفيات
1855 - القيصر نيكولاي الأول، إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية.
1930 - ديفيد هربرت لورانس، أديب بريطاني.
1978 - زينات صدقي، ممثلة مصرية.
2009 - جواو برناردو فييرا، رئيس غينيا بيساو.
2015 - دايف مكاي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
2017 - محمد ياسر طاهر، معتقل سابق في غوانتانامو.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في تكساس.
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