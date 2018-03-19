نقص المياه العذبة قد يؤثر على 5 مليار شخص بحلول عام 2050

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (الأمم المتحدة)

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، عن «تنمية الموارد المائية لعام 2018»، من ارتفاع الطلب على المياه العذبة، بتزايد عدد سكان العالم، وما يصاحبه من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، في الوقت الذي تتراجع فيه جودة إمدادات المياه وصلاحيتها، وطالبت العالم بالبحث في الطبيعة عن سبل أفضل للحفاظ على إمدادات المياه ونظافتها، وحماية البشر من الجفاف والفيضانات، لأنه من المتوقع زيادة الطلب على المياه قرابة الثلث بحلول 2050.

طرح تقرير الأمم المتحدة، عدد من الحلول، لحل مشكلة نقص المياه العذبة، وكان من بينها، زيادة الاستثمارات في حماية الأنظمة البيئية التي تعيد تدوير المياه، مثل المستنقعات والغطاء النباتي، وكذلك الحد من الإنفاق على السدود الأسمنتية لحجز مياه السيول أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما أوصى التقرير بالعمل مع الطبيعة لا ضدها، للمساعدة على إدارة الطلب التنافسي على المياه العذبة، لسد الاحتياج للمياه أو لرى المحاصيل الزراعية أو لتوليد الكهرباء.

وحدد التقرير الحلول التي تستند الاعتماد على الطبيعة، لزيادة توفر المياه وتحسين جودتها، ومنها تغيير الممارسات الزراعية حتى تحتفظ التربة بالمزيد من الرطوبة والعناصر المغذية، وجمع مياه الأمطار وإعادة ملء خزانات المياه الجوفية، والحفاظ على المستنقعات التي تخزن مياه الأمطار، واستعادة السهول الفيضية وتحويل الأسطح إلى حدائق، مما قد يزيد من الإنتاج الزراعي بنسبة 20% على مستوى العالم.





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