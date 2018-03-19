عدد قياسي من الحيوانات الأليفة تنفق على متن الطيران الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تواجه شركة "يونايتد إيرلاينز" ردود أفعال جديدة بعد وفاة كلب خلال إحدى رحلات الشركة، حيث أجبر مضيف على متن الطائرة صاحبة الكلب على وضعه في صندوق الأمتعة في أعلى مقصورة الطائرة، فيما تدخلت وزارة النقل الأمريكية إنها تحقق في ملابسات الحادث التي تسبب في نفوق الكلب..

وردا على هذا الحادث المؤسف ، قالت شركة "يونايتد" إنه على الرغم من أن صاحبة الكلب أبلغت المضيف بأن هناك كلبا في الحقيبة، إلا أن المضيف لم يسمع بما قيل له، أو لم يستوعب أن هناك حيوان أليف في صندوق الأمتعة بأعلى المقصورة".. وهي الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف من "هيوستن" إلى "نيويورك"، وفق وكالة "رويترز"..





فيما كان رد وزارة النقل مختلفا، إذ قال متحدث باسم وزارة النقل (الأربعاء)، إن الوزارة "تدرس الملابسات المحيطة بنفوق حيوان أليف مؤخرا على متن رحلة لـ "يونايتد إيلاينز"..

في هذا الخضم، أشارت وزارة النقل أنه من بين 24 حيوانا نفقت على طائرات شركات أمريكية، كان هناك 18 في رحلات لـ "يونايتد إيرلاينز"، وكان السيناتور "جون كينيدي" أرسل خطابا على موقع "تويتر"، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يحظر على شركات الطيران وضع الحيوانات في صندوق الأمتعة..

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