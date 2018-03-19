زوج يملك شجاعة كبيرة.. هذا ما قام به في حق زوجته على الملأ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمكن رجل أمريكي ليس بمشهور من حصد أكثر من 100 ألف إعجاب على منشور له في موقع "فيسبوك"، وتمت مشاركته أكثر من 70 ألف مرة، بعدما قرر المبادرة والاعتذار لزوجته من خلال منشور شاهده الكثير من الناس.

في حقيقة الأمر، كان المنشور بمثابة اعتراف قام به الزوج على الملأ، حيث قال الزوج أنه ظلم زوجته "آشلي"، وهي أم لطفلين، حينما اتهمها بالضعف العاطفي تجاه الكثير من الأمور، ليكتشف مع الوقت أنها تتمتع بشخصية قوية جدا..

وقال الزوج المقيم في مدينة "بالتيمور" في ولاية "ماريلاند" الأمريكية، في منشوره الذي يضم صورة لزوجته وهي نائمة مع طفليهما، أنه فعلا أساء إليها، حينما أطلق عليها مرارا بأنها "ضعيفة"، أكثر من ذلك طلب منها أن تنضج، وبأن تصبح امرأة حقيقية مع أنها كانت تسير بيتها بشخصية قوية وصلبة.





كما أوضح "شون" أن زوجته "آشلي" كانت صامدة أثناء ولادتها لطفليهما، من دون تخدير، كما تحدث عن جهود زوجته كأم، فأكد أنها "تعمل لساعات طويلة، ثم تضطر بعد ذلك للسهر من أجل رعاية أطفالها..

وأضاف المنشور، "كنت أشاهد زوجتي كل يوم تأتي من دوام عمل مدته 12 ساعة، وتضطر من بعدها للبقاء مع طفلينا، رغم شعورها بالتعب والإرهاق، فكيف كنت غبيا لكي أصفها بالضعف رغم كل ما تفعله لنا". وأكد "شون برايس" أنه "يشكر الله على وجود زوجته في حياته، وعلى كل النجاحات والإخفاقات التي مروا بها في حياتهما الزوجية، وعلى قوتها التي كان أعمى لكي لايلحظها"، الجدير بالذكر بعدما وصل منشوره لعدد قياسي من المشاركات، تلقى الإشادات لاعترافه بفضل زوجته..

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