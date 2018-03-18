هل بات فن النحت على وشك الاندثار؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

فنُ النحت أو فنُ التمثال كما يُطلقُ عليهِ هو أحدُ الفنونِ المرئية التشكيلية، يتعاملُ مع الكتلةِ والفراغ والأجسام ويخرجُ بنا من حيزِ الرسمِ والتصوير ثنائي الأبعاد إلى حيزِ التمثيلِ والتجسيم ثلاثي الأبعاد وتحويلِ كتلةٍ ملموسةٍ إلى مجسمٍ بكلِ تفاصيلهِ ووجوده وشغلهِ حيزًا من الفراغ، كما أنه أحدُ الفنونِ القديمة التي اشتهرت بها العديدُ من الحضاراتِ المختلفة واستخدموه بوفرةٍ في التعبير عن تاريخهم ولاستخداماتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ، وكثيرٌ من تاريخِ الأمم السابقة وحضارتها وصلَ إلينا عن طريقِ النحت بأنواعه كما فعلَ الرسم، وعُرف النحت منذ آلافِ السنينَ قبل الميلاد.

وبعدما فرضَ نفسه على الساحةِ الفنية والتشكيلية لآلاف السنين، بات فن النحت مهددًا بالانقراض، فهل فعلا اصبحَ هذا الفنُ العريق يواجهُ خطرَ الاندثار ؟

للحديث اكثر حول هذا الموضوع تنضم الينا في الاستديو النحاتة العراقية رغد عبدالرزاق عبدالواحد.

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