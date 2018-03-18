صناديق ذخيرة في ليبيا.. تشجع على القراءة بدلاً من الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يسعى القائمون على أحد نوادي الكتب في مدينة مصراتة بليبيا إلى نشر ثقافة القراءة بدلا عن السلاح، متبعين أسلوبا مميزا في الترويج لها.

يحملون صناديق ذخيرة ليس بهدف الحرب، وإنما بهدف العلم، فهذه الصناديق لا تحمل الذخيرة أو الأسلحة، وانما تحمل في داخلها كتبا متنوعة للعرض.

"القلم أقوى من السيف" حكمة قديمة يسعى نادي (أنا أقرأ) للكتاب في مدينة مصراتة الساحلية بليبيا إلى تطبيقها من خلال تنظيم معارض كتب تُعرض فيها الكتب في صناديق أسلحة وذخائر، والفكرة من ذلك هي التعبير بشكل رمزي عن استبدال سنوات العنف بعادة أكثر فائدة ألا وهي القراءة.

وقال مؤسس النادي سفيان قصيبات "نادي أنا أقرأ هو نادي متخصص في قراءة الكتب، يقيم العديد من جلسات القراءة، سواء كان للكبار أو للصغار، إحدى الأفكار التي تبناها منذ فترة وهو إقامة معارض للكتب سواء كان في الهواء الطلق أو في المؤسسات العامة وهو داخل صناديق الذخيرة. الهدف منها إقامة رمزية كبيرة بتبديل السلاح والذخائر بسلاح الكتب وتغيير بعض من الوعي الثقافي والفكري داخل المجتمع بأن أهمية القراءة المعرفية هي الأساس بدلا من السلاح".

تأسس النادي في عام 2016 وبدأ في الآونة الأخيرة عرض كتب في صناديق قديمة كانت تُستخدم قبل ذلك في تخزين أسلحة وذخيرة، ويضم 100 عضو يجمعون الكتب من متبرعين ويعيدون استثمار الأرباح التي يجنونها من معارض الكتب في شراء مزيد من الكتب.

وتلقى المعارض التي ينظمها النادي إقبالا كبيرا، اذ يكتسب عمل النادي اهتماما كبيرا نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وقال زائر لأحد معارض الكتاب التي ينظمها نادي أنا أقرأ ويدعى أبو بكر البغدادي "طريقة عرض الكتاب في صندوق الذخيرة فكرة حديثة أعتقد على الأقل في بلادنا، تحمل رسالة مهمة، رسالة فيها دعوة إلى القراءة بدل الحروب، هي رسالة مهمة في ظل الظرف الذي تشهده بلادنا، حيث التوترات الأمنية، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هنا نادي أقرأ ومنتسبوه أرادوا أن يقولوا صوت الكتاب أعلى من صوت المعركة، يقولون أن الكلمة أقوى من الرصاصة، أن الكتاب أهم من البندقية".

تتكرر الرسالة إلى أن يتحقق الهدف، فتحمل صناديق الذخيرة الكتب بدلاً عن الموت، لعل ثقافة الكتب تحل بديلا عن ثقافة الحرب.

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