اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم 18 آذار / مارس:

في نصف النهار وتحديدا عند الساعة 12:30، قام ثلاثة أشخاص مسلحين بكلاشنيكوف وقنابل يدوية بمحاولة الدخول لساحة مجلس نواب الشعب، لكنهم فشلوا، عندها توجهوا لمتحف باردو الملاصق للمجلس وقتلوا في طريقهم 22 شخصا منهم 20 سائحا وجرحوا 42 آخرين. بعد ذلك احتموا في مكان داخل المتحف مع عدة عشرات الرهائن.

وبعد حوالى الساعة من الوقت اقتحمت القوات الخاصة التونسية وخاصة الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب المتحف. وتم قتل المسلحين وتحرير الرهائن، وفي المقابل توفي واحد من القوات الخاصة.

كذلك نعدد بعض أبرز الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم:

1965 - رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء.

1988 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.

1828 - ولادة ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

1936 - ولادة فريديريك ويليم دي كليرك، رئيس جنوب أفريقيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1996 - وفاة أوديسو إليتيس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1979.

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