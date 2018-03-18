الدخول في علاقة عاطفية يجعلك أكثر بدانة.. لأسباب عدة!

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يجعلك الدخول في علاقة عاطفية تتغير تدريجيا على مستوى الجسم علاوة أنك تشعر براحة بال عظيمة جدا، لأنك لست بحاجة للبحث عن شريك آخر ولست بحاجة لتجذب الأنظار إليك.. فما الذي يجعلك أكثر بدانة إذن؟!

لست بحاجة لنيل إعجاب الآخرين

إذا حصلت على الحب والاهتمام الكافي، هذا يمنحك بعض الثقة، ويجعلك تعيش إكتفاءا عاطفيا.. لذلك فأنت لا تهتم بهيئة جسمك ولا تستغرق وقتا طويلا في ممارسة الرياضة لتبدو أكثر رشاقة..

التخلي تدريجيا عن ممارسة الرياضة

لأنك لا تعيش لوحدك، فأنت مجبر على أن تغيب عن حصصك الرياضية لتقضي وقتا أطول مع شريك حياتك، إما في التسكع معا أو قضاء الوقت بالمنزل..

تنتظر المديح في المقابل

إذا كنت تعيش مع شريك يحبك كما أنت، فعادة ما تشبع رغبتك في المديح، ولا تتطلع للمجاملات

الشريك يؤثر في عاداتك الغذائية

إذا كنت تهتم كثيرا أو قليلا بنظامك الغذائي، فهذا لن يدوم طويلا.. لأنك ستجبر على الأكل بشكل غير منتظم وفي أوقات متأخرة لإرضاء غيرك..

قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج البيت

عادة ما يصطحب العشاق شركاؤهم إلى حفل راقص خلال نهاية الأسبوع، وهذا ما يؤثر سلبا على نظام النوم وبالتالي نظام الأكل..

لم تعد تعر اهتماما لمظهرك

إذا كنت تهتم بشكلك قبل جذب شريكك، فهذا يقل بنسبة كبيرة لأنك لست مجبرا أن تثبت أنك جذاب للآخرين..

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