الأرض تشهد أول "انقراض جماعي".. (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)



نشاط الإنسان المتعدد له انعكاساته على الكرة الأرضية، والتغير المناخي كذلك، كلاهما يؤثران على الكرة الأرضية بشكل عام وعلى الحياة في المحيطات بشكل خاص.

يقول العلماء إن الأرض تشهد على أول "انقراض جماعي" منذ انقراض الديناصورات قبل خمسة وستين مليون سنة.

فأكثر من أربعين بالمئة من البرمائيات وربع الثدييات تواجه خطر الانقراض.

كل ذلك نتيجة نشاط الإنسان والتغير المناخي بحسب ما أوردته "AFP".

الشعاب المرجانية التي تحضن أكثر من ربع الأنواع البحرية قد تختفي بحلول العام ألفين وخمسين بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي ينشر سنويا "لائحة حمراء" تضم الحيوانات البرية الأكثر تهديدا.

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حيتان المحيط المتجمد الجنوبي الزرقاء، وهي أكبر المخلوقات على وجه الكوكب، تواجه اليوم خطر الانقراض الشديد.

أما حيتان التُخسالتي لم يبق منها سوى ثلاثين حيوانا فهي الأكثر تهديدا. فهذه الحيوانات تقع في فخ شباك الصيد غير الشرعية.

نحو ستين بالمئة من الأنواع التي تعيش في المياه العذبة كالتماسيح وأفراس النهر والدلافين النهرية مهددة أيضا ولا تحظى بحماية مناسبة.

وأصبح آكل النمل الحرشفي الحيوان الثديي الأكثر استهدافا في الصيد غير المشروع كنتيجة للطلب الكبير في آسيا على حراشفه التي تستخدم في الطب التقليدي وعلى لحمه الذي يعد فاخرا.

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أكثر من نصف القردة مهددة بالانقراض بسبب تدمير مسكنها والصيد غير الشرعي. أربعة من أصل ستة من القردة الكبيرة مهددة بالخطر أو مهددة بشدة..

بالإضافة إلى ذلك، بات عدد كبير من السنوريات مهدد بالانقراض كالنمر السومطري وفهد جاوة.

التهديد يطال أيضا أنواع حيوانات وحيد القرن الخمسة التي تقع جميعها ضحية الصيد غير الشرعي. فلقد انقرض وحيد القرن الأبيض الشمالي ولم يبق على قيد الحياة سوى عدد قليل في الأسر.

عدد الفيلة الآسيوية تراجع بنسبة خمسين بالمئة على الأقل على ثلاثة أجيال وعددها اليوم لا يتعدى خمسين ألف فيل بري.

ومستقبل ستة من أصل ثمانية أنواع دببة يثير القلق فالباندا العملاقة والدب الأبيض عرضة للخطر..

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