اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم 15 آذار / مارس:

في مثل هذا اليوم من سنة 2011، انطلقت الثورة السورية احتجاجا على الفساد والظلم الذي لطالما مارسه النظام السوري وعانى منه الشعب. الا ان محاولات عدة سبقت هذا الموعد، اذ بدأت في الخامس والسادس من شباط فبراير من السنة نفسها دعوات الى يوم غضب سوري، الا ان تشديد القبضة الامنية وحجب مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك أفشل المحاولات، فلم تشهد الساحات أي حراك.

تزامن ذلك مع كتابة عدد من الأطفال على جدران مدرسة في درعا عبارات تدعو إلى الثورة في سوريا، ليأمر رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك عاطف نجيب باعتقال الأطفال، وإهانة أهاليهم، ومن هنا اندلعت الثورة في درعا بتاريخ 18 آذار.

وتوالت التظاهرات لتشمل لاحقا جميع الأراضي السورية. سنوات عدة مضت على الثورة حيث سقط خلالها أكثر من نصف مليون قتيل، ونزح نصف السكان عن ديارهم، فيما تصدرت أزمة اللاجئين السوريين قائمة الأسوأ في العالم.

كذلك نعدد بعض أبرز الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم:

1498 - المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرًا.

1922 - إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

1830 - ولادة بول فون هايس، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.

1854 - ولادة إميل فون بهرنغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1901.

1920 - ولادة إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

1930 - ولادة زوريس ألفيروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.

1962 - وفاة آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

2004 - وفاة جون بوبل، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998.

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