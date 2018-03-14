ما هو "يوم ط" الذي احتفل به "غوغل"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الذكرى الـ30 ليوم "ط"، احتفل محرك البحث "غوغل" بـ"يوم ط" أو عيد العدد ط، الذي أسسه العالم الفيزيائي لاري شو، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1988 وهو عيد يُحتفل به بالثابت الرياضي العدد ط أو باي (π) في كل عام، وتحديدًا فى 14 مارس/آذار من كل عام، لأنه يكتب (3/14)، وهي قيمة العدد "ط" أو باي (π).

محرك البحث الشهير نشر الص

أما التوقيت الأكثر دقة للاحتفال فهو الساعة 1.59 و 26 ثانية بعد ظهر اليوم، لأن القيمة التقريبية للعدد (3/14)، هي 3.1415926.

هناك أربعة احتفالات أخري للثابت الرياضي: في السادس والعشرين من أبريل، لأن الكرة الأرضية تنتقل من مدارها حول الشمس، ويكون طول المدار مقسوماً علي المسافة المقطوعة مساوياً لقيمة العدد "ط".

22 يوليو: هذا اليوم يكتب على الشكل 22/7 وهو تقريب شهر للعدد ط.

وهناك احتفالين في السنة الكبيسة، الاول في العاشر من نوفمبر، والثاني في 21 ديسمبر وهو اليوم 355 من السنة، ويكون الاحتفال عند الساعة 1:13، وهو التقريب الصيني للعدد ط.

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