ماذا قالت أم بشير عن باب الحارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلال كواليس تسجيل حلقة نُون الحواري مع المذيعة خديجة الرحالي تحدثت النجمة السورية القديرة سحر فوزي عن سبب تركها مسلسل باب الحارة و دورها بشخصية أم بشير الشهيرة.

اعتبرت سحر فوزي ان العمل كان يجب أن يتوقف في الجزء الثاني و الأجزاء الاخرى كانت اجترار لنجاح العمل فقط.

الفنانة القديرة سحر فوزي.. في سطور



الفنانة القديرة سحر فوزي، ممثلة سورية ولدت في الاول من يناير في دمشق. متزوجة ولديها ولدان شاركت في العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات السورية...



بدأت العمل الفني من خلال المشاركة في تقديم العديد من الأعمال التلفزيونية الدرامية وعلى خشبة المسرح و بالسينما أيضا ، أول عمل لها في العمل التاريخي ( فيروز و العقد ) سنة 1987.

ومن ثم شاركت في فيلم "فتيات حائرات" من ثم ظهرت في مسلسل "طرائف أبي دلامة" عام 1993 ومسلسل "الخطوات الصعبة" عام 1995.



شاركت سحر فوزي في كل من مسلسل "الطويبي" عام 1998م ومسلسل "الطير" عام 1998م و"البواسل" عام 2000.



إلى أن أبدعت في دورها في مسلسل "عصر الجنون" ومسلسل "ليالي الصالحية" عام 2004.

أبرز ما تميزت به أيضا مسلسل "أشواك ناعمة" عام 2005 ومسلسل "جنون العصر" عام 2007.

ومن أبرز أدوارها شخصية أم بشير في “باب الحارة” بأجزائه.