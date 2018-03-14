"ذئاب تعوي".. طورها اليابانيون لحراسة المحاصيل الزراعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



لا تتوقف عبقرية اليابانيين عن الإبداع والإبتكار، فلا يكاد يمضي يوم دون أن يبهر علماء هذا البلد العالم بابتكارات جديدة تثير الإعجاب والدهشة في آن معا، هذه المرة ابتكروا ذئابا آلية تشبه إلى حد كبير الذئاب الحقيقية..

هذه الذئاب الآلية التي تعمل على بطاريات قابلة للشحن بالطاقة الشمسية، تتميز بمقدرتها الكاملة على إخافة المخلوقات الغريبة حتى البشر عبر العواء، تبلغ قيمة هذا الذئب الآلي حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي، وصمم بطريقة تمكنه من إنتاج مجموعة من الأصوات المخيفة التي تعمل على إرباك الخنازير البرية وإبعادها عن محاصيل المزارعين، وفقا لما أوردته موقع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

ولحد الساعة لم يتم البدء بإنتاج هذه الذئاب الآلية وإتاحتها للمزارعين، لكنها نجحت في جل الإختبارات تقريبا، الصيف الماضي بنجاح، وقال ناطق باسم وزارة الزراعة اليابانية، إن "قيمة الخسائر في المحاصيل الزراعية التي تسببت بها الحيوانات البرية بلغت 46 مليون دولار في 2015"، وبلغة الأرقام، تعد الخنازير البرية مشكلة حقيقية آخذة في النمو بشكل متزايد في اليابان، وعادة ما تؤثر سلبا على العديد من المحاصيل مثل البطاطا والأرز، وتكبد المزارعين خسائر مهولة..

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