اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم 14 آذار / مارس:



1988 بدء الاحتفال بيوم العدد ط أو باي Pi

يصادف عيد العدد ط يوم 14 آذار/مارس حيث يكتب هذا اليوم على الشكل (3/14) وهي تشابه قيمة العدد ط 3.14. كما يصادف عيد تقريب العدد ط يوم 22 يوليو الذي يكتب على الشكل 22/7 وذلك لأن العدد ط يساوي تقريباً قيمة 22/7.

في حالات أكثر دقة يحتفل بعيد العدد ط في الساعة 1:59 من يوم 14 آذار/مارس وذلك كون قيمة العدد ط حتى الرقم السابع بعد الفاصلة على الشكل 3.1415926، مما يجعل يوم 14 مارس الساعة 1:59:26 بعد الظهر هو أقرب وقت للعيد الصحيح للعدد.

عيد تقريب العدد ط هو عيد يتم الاحتفال به بالثابت الرياضي العدد ط أو باي (π) الذي أسسه العالم الفيزيائي لاري شو وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1988 م .

وللمناسبة إحتفل محرك البحث غوغل لهذا العام اي 2018 بالرمز ط.

هناك أيام أخرى يحتفل بها بذكرى العدد ط:

26 أبريل: في هذا اليوم تكون الكرة الأرضية قد انتقلت بزاوية 2 راديان من مدارها حول الشمس، وبهذا يكون طول كامل المدار مقسوماً على المسافة المقطوعة حتى 26 أبريل مساوياً للعدد ط.

22 يوليو: هذا اليوم يكتب على الشكل 22/7 وهو تقريب شهر للعدد ط.

10 نوفمبر: وهو اليوم 314 من السنة (9 نوفمبر في السنة الكبيسة).

21 ديسمبر عند الساعة 1:13 وهو اليوم 355 من السنة (20 ديسمبر في السنة الكبيسة) حيث يحتفل عند الساعة 1:13، حيث أن العدد 355/113 هو التقريب الصيني للعدد ط.

كذلك نعدد بعض أبرز الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم:

- 1879: ميلاد ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية الشهيرة:

وللمصادفة البحتة فإن يوم 14 ىذار/مارس هو عيد ميلاد ألبرت أينشتاين.

- 1932 انتاج أول فيلم عربي ناطق "أولاد الذوات"

- 1979 ميلاد اللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق

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