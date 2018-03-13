هذا ما تعرض له أشهر "عروض الكلاب" عبر العالم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ينتشر عشاق الكلاب في كل أرجاء العالم، لكن قلة منهم يستطيعون اقتناء تلك المجموعة من الكلاب بسبب الأسعار الخيالية، هذا العشق عرف منحى مغاير تماما، إذ أصبح يولد الحب في المنافسة بين أصحاب الكلاب، كما أضحت هناك مسابقة عالمية لعرض الكلاب.. أليس هذا مبالغا فيه؟

هذه العروض تعرف انتقادا كبيرا من لدن الناشطين، حيث عمدوا لإيقاف أشهر عروض الكلاب في العالم، الذي يلقب بـ"كرافتس" في بريطانيا، حيث قاموا باجتياح ساحة العرض حينما كانت لجنة التحكيم تعلن اسم الكلب الفائز بجائزة "أفضل عرض"، وفق صحيفة "دايلي ميرور".





وصرحت منظمة هذه الحملة المعادية لعرض الكلاب في بيان لها: "لقد ألقى المحتجون الضوء على معاناة الكلاب التي يربيها البشر لكي تمتلك مميزات مبالغ فيها بشكل كبير، كل ذلك لتفي بمعايير التربية الخاصة بنادي كنيل كلوب".

وأضافت المنظمة :"المربون ينتجون دفعة تلو الأخرى من نسل الكلاب غير الصحية ،مع وجود آلاف الكلاب الصحية التي يمكن تبنيها في ملاجئ الحيوانات، محرومة من التواجد في منزل محبوب"، وكانت المنظمة المعنية بحقوق الحيوان قد نشرت صورة، على "تويتر" في وقت سابق، لرجل وامرأة يرفعان لافتات احتجاجية أمام موقع تنظيم عرض "كرافتس" السنوي، الذي استمر لمدة أربعة أيام..

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