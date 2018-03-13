"دومينوز بيتزا" تبتكر طريقة رائعة لإسعاد النساء (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يستقطب طبق البيتزا الإيطالي الشهير إهتماما كبيرا في كل أنحاء العالم، لهذا السبب تتنافس الشركات المتوفرة فروعها عالميا لإبتكار أفكار تسويقية لجذب أنظار محبي هذا الطبق، شركة دومينوز واحدة منها حيث عبدت الطريق أمام الشباب الراغبين في الارتباط بحبيباتهم، أو من يرغبون في تقديم

هدية مميزة لشريكات حياتهم فصنعت خاتما خصيصا لهذا الغرض وبدل الألماسة وضعت رمز "شطيرة بيتزا" البيبيروني..

هذا الخاتم مصنوع من الذهب عيار 22 قيراط ..



هذه الفكرة بدت مثيرة للغاية .. مع أنها خلت من عنصر البذخ، واتسمت بالبساطة، ومن المؤكد أنها ستلقى استحسانا من محبي البيتزا عبر العالم، فما رأيك في هذه الهدية؟

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