اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم 13 آذار / مارس:

في 13 آذار/مارس من سنة 1781، أعلن وليام هرشل عن اكتشاف كوكب أورانوس، موسعًا بذلك حدود الكواكب المعروفة لأول مرة في التاريخ. كما كان أورانوس أول كوكب يتم اكتشافة من خلال التلسكوب.

وأورانوس هو سابع الكواكب بعدًا عن الشمس، وثالث أضخم كواكب المجموعة الشمسية، والرابع من حيث الكتلة. سمي على اسم الإله أورانوس في الميثولوجيا الإغريقية. لم يتم تمييزه من قبل الحضارات القديمة على أنه كوكب رغم أنه مرئي بالعين المجردة، نظرًا لبهوته وبطئ دورانه في مداره.

وتجدر الاشارة الى ان مكتشف هذا الكوكب اي وليام هرشل، عالم فلك وملحن بريطاني من أصل ألماني.

كذلك نعدد بعض أبرز الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم:

1902 - مولد الموسيقار والمغني المصري "محمد عبد الوهاب":

موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية.

1967 – ميلاد صابر الرباعي، مغني تونسي.

2013 - انتخاب البابا فرانسيس ليكون بابا الفاتيكان رقم 266

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