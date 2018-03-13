أفكار رائعة لتضفي روحا على شاشة "الكمبيوتر" الخاص بك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المدهش أن يمتلك الناس إبداعا لا حدود له، يختارون أي مورد يمتلكون لتحويله إلى قطع فنية تثير دهشة الناظرين، فهل توقعت أن تتحول خلفية شاشة الكمبيوتر مجالا واسعا لإبراز الحس الإبداعي.. حتى التفاصيل الصغيرة يمكن تحويلها إلى تحف فنية مذهلة..

هذه الأفكار الخلاقة كسرت الخلفيات التقليدية مثل صور الطبيعة والأزهار والأشكال المعمارية الخاصة بكمبيوتر المكتب، ومن الآن فصاعدا ستفكر في كيفية ابتكار خلفية خاصة بك.. لهذا السبب جمعنا لك أهم 10 أفكار لتسهل عليك العملية.. ولتشعر أن واجهة الكمبيوتر هي مجال للابتكار أيضا، وفق موقع (brightside)..

1- التنظيم والترتيب المحكم هو موهبة





2 - استغلال الحائط هو توفير للمساحة





3 - من قال أن هناك مجالا محددا للإبداع؟









4 - من المهم أن نعرف الأهم ثم المهم ونرتب الأولويات..









5 - الفضاء هو مجال للتفكير بشكل أوسع









6 - هل يعد الإبحار في الإنترنت مجالا مخيفا؟ هذا ما عبرت عنه هذه الصورة









7 - القطط لها نصيب في مشاركتنا بعض الاهتمامات







8 - لكسر الروتين وإكمال الفكرة، لا بأس في شاشة ثانية











9 - هناك دائما فرصة للاختيار







10 - هذه الخلفية هي ترجمة خالصة لكلمة " النافذة"..









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