للموظفات.. المكياج يحد من حصولكن على ترقية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

هل تضعينَ مستحضرات التجميل على وجهك قبل ذهابك يومياً إلى مقرِ عملك؟ إذا كنت تفعلين ذلك، فعليك أن تتوقفي فوراً كيلا تعطي انطباعاً سيئاً عنك، وعن قدراتكِ المهنية.

هذا ما أثبتتهُ دراسة حديثة، أكدت أن المكياج يقلِّل من فرصِ الموظفة في الحصولِ على الترقيةِ في العمل، لأنه يعطي انطباعاً بأنها من القادةِ الأسوأ.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن المكياج يوثرُ في نتائجِ إنجازات النساءِ في المقابلات، حيث أجريت الدراسة عبرَ تقديمِ صورٍ لـ 16 امرأة دون مكياج، واستخدامِ برامج الكمبيوتر للتلاعبِ في الوجوه، وإظهارِ المكياج على وجوههن، ثم طلِبَ من المشاركين وعددهم 168 شخصاً، أن يشيروا إلى الوجهِ الذي يعتقدون أنه سيكونُ القائدَ الأفضل.

وقيَّم كلا الجنسين المرأة بشكلٍ أكثر سلبية في الصور التي تَظهَرُ وهي تضعُ كثيراً من المكياج.

وقال الباحثون من جامعة أبرتاي في دندي، الذين أجروا الدراسة التي نشرت في دورية "بيسيريشن": لم يكن هناك فرق بين النساء اللاتي يضعن قليلاً من المكياج، ومَن لا يضعن شيئاً على الإطلاق.

وأشارت دراسة، قادها الدكتور كريستوفر واتكينز، إلى أن وضع المرأة المكياج بكثرة يضر بفرص ترقيتها في عملها.

من جانبه، رفض الدكتور كريستوفر واتكينز قول ما إذا كان يجب أن يُفرض على النساء تخفيف استخدامهن المكياج في العمل.

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