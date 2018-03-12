كيف يتغير سلوك الأب إذا رزق بطفلة؟ (صور)

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

لخص رسام موهوب علاقة الأب بابنته في رسومات جميلة جدا، تلخص حنان الأب والاحتضان الذي يخص به ابنته الصغيرة، كما يؤكد أن وجود البنت في حياة والدها يمنح الأب عالما خاصا ورائعا.. إليك البعض من هذه الرسومات التي نشرت على وسائل التواصل الإجتماعي..







كلنا نعلم أن وجود أب حنون وعاطفي في حياة الفتاة يجعلها تكتسب الاستقلالية والثقة بالنفس، وتفادي الشعور بالدونية، فكثير من الآباء يدركون أن تربية البنت على الخصوص لا تلقى على عاتق الأم لوحدها.. وأن وجود الأب في حياة إبنته منذ نعومة أظافرها يكمل شخصيتها ويبنيها..

فإنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالا خاصا لحياة الأب، لكن أيضا يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجا أفضل من السابق بالاضافة إلى شعوره بحمايتها في كل الأوقات..

كما أن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون "أنثى"، أما خلال سنواتها الأولى فقد تتغير معاملة الأب ويصبح أكثر صبرا لتحمل شقاوة ودلع إبنته داخل المنزل.. كما يود الآباء قضاء وقت أطول مع بناتهم والعناية بهم في غياب الأم وحضورها، لأن البنت دائما ما ترى أن والدها هو البطل الحقيقي القادر على فعل كل شيء..

الجدير بالذكر، أن بعض الدراسات البريطانية تؤكد أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث، وأن الآباء الذين لديهم أطفالا أناثا يحاولون تغيير العالم للأفضل..

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