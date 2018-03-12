عمل إنساني بسيط يغير حياة فتاة

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

لم تكن، إيفوني وليامز البالغة من العمر 18 عاما، تعلم بأن قيامها بعمل إنساني بسيط قادرعلى تغيير حياتها.

الآنسة وليامز، التي تعمل في مطعم خاص بالفطائر بولاية تكساس الأمريكية لتوفير المال الكافي لدراستها الجامعية، أقدمت على مساعدة زبون مسن كان يحاول قطع فطيرته بصعوبة.هذا العمل الإنساني لم يكن جزءا من وظيفتها. إلا أنها أصرت على مساعدة الرجل المسن الذي كان يحمل جهاز أوكسجين. العجوز وبحسب تعبيره أردف: "لم يكن لدي اي تنسيق ولا شعور ولا قوة في يدي".

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المشهد لم ينتهي هنا، اذ قامت زبونة بإلتقاط صورة للآنسة ويليامز و هي تساعد الزبون العجوز دون ملاحظتها ثم نشرتها على حسابها بالفيسبوك معلقة: "قد يبدو وكأنه تصرف صغير جدا منها، لكنني متأكدة من أنه شيء كبير بالنسبة له، أنا ممتنة لرؤية هذا التصرف اللطيف في بداية يومي، في حين أن كل شيء في هذا العالم يبدو سلبيا للغاية".

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وفي غضون بضعة أيام، أصبحت صورة الفتاة مع الرجل المسن، حديث كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن جامعة جامعة تكساس، قدمت منحة دراسية لـ" إيفوني" قيمتها 16 ألف دولار أمريكي.

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