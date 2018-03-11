هذا ما حدث لهذا الثعلب عندما أصبح نباتيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورصادمة لثعلب في حالة مزرية. بعد أن أرغمته صاحبته على إتباع حمية نباتية صارمة. ومن المعروف أن سونيا،صاحبة الثعلب، من مشجعي النظام الغذائي النباتي بشدة و من مؤيدي الأنظمة الغذائية الخالية من اللحوم والألبان حيث غالبا ما تقدم رأيا نقديا بخصوص صناعة اللحوم.

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تشارك سونيا كذلك في مجموعة من الجمعيات للدفاع عن الحيوانات.إلا أن متابعيها أعربوا عن قلقهم المتزايد من تدهور حالة ثعلبها الصغير، جومانجي، الذي تم إنقاذه من قبل سونيا في عام 2014.

منذ إنقاذه ، عاش الثعلب، جومانجي، أسلوب حياة نباتية إلى جانب صاحبته، إذ يتناول فقط الوجبات النباتية المخصصة للقطط.

وهذا يختلف كثيرا عن النظام الغذائي الذي يعتمده الثعلب إذا عاش في البر، حيث يعتمد نظامه الغذائي بالأساس على أكل اللحوم مثل الديدان ، والبق ، والفئران.

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كانت سونيا قد تحدثت في السابق عن تدهور صحة جومانجي ، إذ شملت تساقط الشعر، تشنجات عفوية ومشاكل بالبصر. إلا أنها لم تربط هذه المشاكل بنظامه النباتي. و أكدت على فوائد هذ النظام الغذائي بالنسبة للحيوانات.