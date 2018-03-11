مسن عربي يتعرض لتعذيب مهين من قبل ممرضة في أمريكا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل يجرؤ أحد يمتلك عاطفة وقلب وعقل سوي تعذيب الآخرين؟ فما بالك إذا كان الشخص صغيرا أو مسنا مقعدا لا يقدر على الرد أو المواجهة! في واقعة مماثلة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يعدّ جريمة بحق الإنسانية، يُظهر معاملة اللمرضة الفضة والعنيفة اتجاه رجل مسن مقعد عاجز عن الحركة والكلام..

هذا الفيديو، الذي اعتبر شهادة حقيقية لعمل مشين تصدر وسائل الإعلام الأمريكية، بعدما تقدمت عائلة اللبناني "سليم يونس" الحامل للجنسية الأمريكية والبالغ من العمر 89 سنة، بدعوى قضائية في حق مركز Autumnwood of Livonia، حيث كان والدهم المريض يعالج عام 2015، على إثر خضوعه لعملية جراحية، وفق موقع "سيدتي"..

وقد كان هذا الفيديو بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث لاحظ أفراد العائلة رضوضا وكدمات على جسد والدهم المقعد، وهو ما أرجعته إدارة المستشفى لحادث

عرضي، لكن تكرار الأمر واستمرار الردود وملامح العنف استمر على جسد المريض، وهو الشيء الذي دفعهم للشك، فتم وضع كاميرا مخفية للتوصل إلى حقيقة الأمر،

فاكتشفوا حالة عنف غير مبررة يتعرض لها والدهم.. الجدير بالذكر أن إدارة المستشفى عاقبت المذنب بطرده من المستشفى فورا..

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