سعوديون يجيبون على سؤال: ماذا تعلمت من الفيزياء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

فتح وسم #ماذا_تعلمت_من_الفيزياء باب نقاش واسع حول المادة وتعليمها في العالم العربي، إذ تصدر تويتر عالميا.

وانقسم المغردون بين من ناقش فوائد المادة واستخداماتها العملية، ومن رأى في قواعد الفيزياء دروس عن الحياة والتعامل مع الناس.

وظهر الوسم، الذي دُشن في السعودية، في أكثر من 50 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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