اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 1 آذار / مارس:



1498 - فاسكو دا غاما يصل إلى موزمبيق في طريقه إلى الهند.

1565 - تأسيس مدينة ريو دي جانيرو والتي تعد أكبر المدن في البرازيل.

1811 - حاكم مصر محمد علي باشا يقضي على بقايا المماليك بمجزرة رهيبة عرفت بمذبحة القلعة.

1863 - ريبيكا لي تصبح أول سيدة من أصل زنجي تحصل على شهادة بالطب في الولايات المتحدة.

1896 - القوات الإثيوبية تهزم القوات الإيطالية الغازية هزيمة مروعة في "معركة العدوى".

1912 - الأمريكي ألبرت بيري يقوم بأول قفزة بالمظلة من الطائرة.

1919 - اندلاع الثورة في كوريا.

1941 - ألمانيا تحتل بلغاريا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 - انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات الأمريكية على يد القوات اليابانية، وتعد هذه الهزيمة من أكبر الهزائم التي تلقتها الولايات المتحدة في تاريخها.

1947 - صندوق النقد الدولي يبدأ بممارسة أعماله وذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشائه.

1956 - تعريب الجيش الأردني وطرد غلوب باشا من الأردن وإلغاء المعاهدة الأردنية / البريطانية.

1965 - تأسيس الفريق البريطاني السهام الحمر للاستعراض الجوي.

1966 - سفينة الفضاء السوفيتية "فينوس 3" تهبط على كوكب الزهرة لتكون أول سفينة فضاء تهبط على هذا الكوكب.

1979 - افتتاح أبراج الكويت.

2009 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ أعمالها بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية.

2009 - اغتيال قائد جيش غينيا بيساو الجنرال باتيستا تاغمي ناواي في تفجير عبوه ناسفة.

2014 - مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الأراضي الأوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات بشبه جزيرة القرم.

2016 - الحكومة الأردنية تعلن مقتل رجل أمن أردني وإصابة عناصر أمن آخرين خلال اشتباكات بين مسلحين "ينتمون لتنظيم إرهابي" ورجال الأمن استمرت لساعات في مدينة إربد شمال المملكة.



مواليد

1445 - ساندرو بوتيتشيلي، رسام إيطالي.

1810 - فريدريك شوبان، موسيقي بولندي.

1812 - أغسطس ويلبي نورثمور بوجن، معماري إنكليزي.

1898 - تيان هان، موسيقي صيني.

1906 - وجيه البارودي، طبيب وشاعر سوري.

1910 - أرشر مارتين، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952.

1919 - جواو جولارت، رئيس البرازيل الرابع والعشرون.

1943 - خوسيه أنغل إريبار، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1954 - رون هوارد، ممثل ومخرج أمريكي.

1956 - داليا غريباوسكايتي، رئيسة لتوانيا.

1963 - توماس أنديرس، مغني وملحن ومنتج ألماني.

1964 - بول لوجوين، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

1967 - أرون وينتر، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1969 - خافيير باردم، ممثل إسباني.

1973 - محسن منصور، ممثل مصري.

1980 - جيمي تراوري، لاعب كرة قدم من مالي.

1987 - كشا، مغنية أمريكية.

1989 - كارلوس فيلا، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1990 - نورس يكن، شاعر سوري.

1994 - جستين بيبر، مغني كندي.



وفيات

589 - القديس ديوي، راعي ويلز.

1792 - الإمبراطور ليوبولد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1911 - ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.

1922 - بيتشيتشي، لاعب كرة قدم إسباني.

1979 - ملا مصطفى البارزاني، قائد وسياسي كردي عراقي.

2009 - باتيستا تاغمي ناواي، قائد جيش غينيا بيساو.

2010 - فلاديمير إليوشن، طيار اختباري روسي.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في البوسنة والهرسك.

عيد العمال في أستراليا الغربية.

عيد القديس ديوي في ويلز.

عيد المعلم في العراق

للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.