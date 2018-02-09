موقع فنون صخرية عمره 10 آلاف عام بالسعودية

أخبار الآن | الحائل - السعودية (رويترز)

تضم منطقة حائل، التي تقع في شمال المملكة العربية السعودية، أكبر وأثرى مواقع الفنون الصخرية في المملكة والمنطقة.

وتقول اليونسكو إن النقوش تعود لنحو عشرة آلاف سنة تقريبا.

وتطور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسائل النقل ومنشآت الإقامة لجذب زائرين في إطار جهود المملكة الأوسع لتعزيز السياحة.

وجرى ضم الموقع لقائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في 2015 باعتباره أحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم.

فقد نُقشت رسوم لحيوانات وآدميين بأشكال وأحجام مختلفة على صخور جبلي المنجور وراطا في موقع شويمس الأثري.

وقال باحث الآثار نايف الشدوخي "موقع شويمس في جبلين راطا والمنجور تعدان يعني من المواقع، وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، بما يحتويه الواجهات الصخرية من فنون صخرية ورسوم وأشكال آدمية وحيوانية بالحجم الطبيعي".

وعن ذلك أضاف الشدوخي "الموقع لأهميته واتساع حجمه وندرة وجود الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية انضم إلى قائمة التراث العالمي في اليونسكو كأحد أهم وأكبر المواقع إلى جانب موقع جُبة تحت عنوان الفنون الصخرية في منطقة حائل موقع جُبة وشويمس".



وتصور إحدى اللوحات قافلة جمال منقوشة في جبل المنجور وترجع لنحو 2500 عام تقريبا.

وتنتمي نقوش أخرى على الجبلين للخط الثمودي القديم أو ما يسمى حاليا الخط الشعبي.

وقال ناصر الرشيدي، مدير مكتب السياحة والتراث الوطني محافظة الحائط "الموقع هدا موقع راطا تنتشر فيه نقوش الوعول (جمع وعل) بكثرة وعمره الافتراضي تقريبا ست آلاف سنة".



وقال زياد المصيول المسؤول في هيئة السياحة في حائل "هناك وفود زوار يأتون من الرياض والقصيم والعلا عن طريق برنامج سياحي، والحمد لله جميع مواقعنا الآن نعمل لتجهيزها وتأهيلها للزوار خاصة بعد قرار فتح التأشيرة والفيزا الخارجية ستشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة إن شاء الله".

وأعلنت السعودية في الآونة الأخيرة اعتزامها إصدار تأشيرات سياحية في إطار خطط البلاد لتنويع مواردها الاقتصادية.

وتقتصر زيارات الأجانب للمملكة في الوقت الراهن على نطاق واسع على العمال الذين يقيمون في أراضيها مع أُسرهم أو رجال الأعمال أو الحجاج والمعتمرين.

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