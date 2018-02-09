شاهد .. تأثر الملك سلمان أثناء حضوره احتفال مهرجان الجنادرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على نطاق واسع صورة تظهر تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مع اللوحات الخاصة بالأئمة والملوك، الذين تعاقبوا على الدولة السعودية في مراحلها الثلاث لدى حضوره افتتاح مهرجان الجنادرية الـ 32..

وظهر “الملك عبدالعزيز” في اللوحة الخاصة، ببداية الدولة السعودية الثالثة، وفيها سرد لتاريخ ولادة الملك المؤسس في عام 1876م، في الرياض، وخروجه مع والده بعد سقوط الدولة السعودية الثانية، ليعود ويؤسس الدولة السعودية الثالثة باسم المملكة العربية السعودية.

ويظهر من الصور لحظة تأثر الملك سلمان وهو يرى الملك عبدالعزيز، ماثلا أمامه في لقطة جسدها الممثل عبدالله الأحمري، حيث ظهر بالعقال المقصب الشهير، وبخطوات وئيدة تحرك فيها كما كان يتحرك الملك المؤسس في اللقطات المحفوظة للملك عبدالعزيز.

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