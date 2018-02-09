اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 9 فبراير / شباط:



1825 - مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسًا gلولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات، وكان آدامز قد حصل على أصوات أقل بقليل من أندرو جاكسون بالانتخابات العامة.

1946 - وقوع حادثة كوبري عباس حيث خرج آلاف الطلاب في مظاهرة من جامعة الملك فؤاد الأول إلى قصر عابدين للمطالبة بجلاء الإنكليز وقطع المفاوضات، وقامت الشرطة المصرية بفتح "كوبري عباس" بأمر من رئيس الوزراء وزير الداخلية محمود فهمي النقراشي عندما كان يمر من فوقه الطلبة، وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل ووفاتهم غرقًا وإلقاء القبض على من نجى منهم.

1946 - وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا وذلك نتيجة حادث سيارة فوق كوبري قصر النيل.

1959 - الإعلان عن الدستور الكوبي.

1963 - إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.

1964 - أول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز في برنامج أيد سوليفان.

1971 - عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1977 - مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط المروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب الأردن.

1979 - انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

1992 - إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.

2001 - الغواصة الأمريكية "غرينفيل" تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إلى غرقها.

2016 - مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تصادم قطارين بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.



مواليد

1830 - عبد العزيز الأول، سلطان عثماني.

1846 - فيلهلم مايباخ، رجل أعمال ومصمم سيارات ألماني.

1867 - ناتسومه صوسيكي، روائي ياباني.

1912 - رودولف فيتلاسيل، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكوسلوفاكي / نمساوي.

1920 - تماضر توفيق، إعلامية مصرية.

1928 - رينوس ميتشيلز، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1930 - رفيق السبيعي، ممثل سوري.

1931 - يوسيف ماسوبست، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.

1940 - ناجي جبر، ممثل سوري.

1941 - عصام عبه جي، ممثل سوري.

1943 - جوزيف ستيجلز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.

1945 - مايا فارو، ممثلة أمريكية.

1955 - ماغي وايلدروتر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورنتير للاتصالات.

1956 - نبيل فاروق، كاتب مصري.

1958 - أمريتا سينج، ممثلة هندية.

1959 - علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون.

1969 - كاتيا مندلق، إعلامية لبنانية.

1971 - يوهان مجالبي، لاعب كرة قدم سويدي.

1973 - زين العمر، مغني لبناني.

1979 - زانج زيي، ممثلة صينية.

1980 - أنجيلوس خاريستياس، لاعب كرة قدم يوناني.

1981 - كفاح الخوص، ممثل سوري.

1985 - لياندرو غريمي، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1990 - نيكول فاريا، عارضة أزياء هندية.



وفيات

1881 - فيودور دوستويفسكي، كاتب روسي.

1946 - أحمد حسنين باشا، رئيس الديوان الملكي المصري.

1960 - أبو الحسن فروغي،أكاديمي وسياسي ومؤلف إيراني.

1963 - عبد الكريم قاسم، رئيس وزراء العراق.

1976 - بيرسي فايت، موسيقي أمريكي.

1977 - الملكة علياء، زوجة الملك حسين بن طلال عاهل الأردن.

1980 - مرسي جميل عزيز، شاعر مصري.

1989 - أوسامو تيزوكا، رسام مانغا ياباني.

1994 - هوارد تيمن، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

1996 - عادل أدهم، ممثل مصري.

1999 - محمد محمد صادق الصدر، رجل دين شيعي.

2001 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.

2002 - الأميرة مارجريت، كونتيسة سنودون.

2009 - عبد الخالق المختار، ممثل عراقي.

2011 - فضل عباس، رجل دين أردني.

2016 - عيسى الجساس، لاعب وحكم كرة قدم دولي كويتي.



أعياد ومناسبات

عيد القديس مارون.



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