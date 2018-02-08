كيف تتغلب على الانفصال العاطفي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

في وقتٍ يكون فيه الإنفصال حلاً نهائياً لمشاكل متراكمة وفرصة جديدة لبداية مُشرقة، ظهرت دراسة حديثة تؤكّد أنّ الأشخاص المنفصلين يكونون أكثر عرضة للتعرّض لحوادث صحيّة ونفسيّة وجسديّة يمكن تجنّبها مقارنة بنظرائهم المرتبطين.

ويجزم أخصائيون في علم النفس أن الإنسان قادر على تجاوز تجاربه العاطفية مع الوقت، وأنه قادر على نسيان ما قد يصيبه من انتكاسات نفسية في فترة لا تتجاوز الستة شهور.

ويقول أخصائيو علم النفس انه عندما يصاب قلب شخص ما بانتكاسة عاطفية، تصبح عواطفه ومشاعره مضطربة وتتحول من اليأس إلى العجز ومنه إلى القلق ، إلا أن أعنف التجارب وأقساها على القلب تزول في النهاية . لكن حتى يحدث ذلك، يقول خبراء الصحة العقلية إن أفضل علاج لجراح القلب يكمن في أشكال الإلهاء المختلفة والحديث مع الأصدقاء.

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