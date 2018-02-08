سعوديون يجيبون على سؤال .. ماذا تفعل لو معك مليون ريال؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تفاعل مغردون سعوديون مع وسم تخيلي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعنوان "لو_معك_100مليون"بعدد تغريدات تجاوز الـ 50 ألف تغريدة.
وتنوعت ردود فعل المغردين حول الوسم مابين الجاد والطريف.
نستعرض معكم أبرز التغريدات حول الوسم
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