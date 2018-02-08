سعوديون يجيبون على سؤال .. ماذا تفعل لو معك مليون ريال؟

... سعوديون يحددون شروط استمرار الصداقة الناجحة مواضيع عديدة شغلت اهتمام مغردي السعودية اليوم كان أبرزها وسم "#الصداقه_تحتاج" الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم العلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات

... مغردون يهاجمون وسم #هل_ترضي_تتزوج_بدويه أثار وسم بعنوان #هل_ترضي_تتزوج_بدويه ضجة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتصدر الوسم قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعدد تغريدات تجاوز عددها الـ 24 ألف تغريدة.

... كيف قابل السعوديون قرار تطبيق رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة؟ بدأت المملكة أمس السبت في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.

... مشرعون في هونغ كونغ يؤيدون حظر بيع العاج في خطوةٍ أشادَ بها نشطاء في مجالِ الحياة البرية باعتبارها ضرورية لوقفِ قتلِ الفيلة...قامَ المُشَرِعونَ في هونج كونج بالتصويتِ لتأييدِ حظر بيعِ العاج في أكبر

... اليوم في التاريخ اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.