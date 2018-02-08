روبوت يقاطع مسؤولاً أثناء حديثه

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا (صحف)

اعتاد السياسيون كثيراً على المقاطعة من قِبل الصحفيين والجمهور ولكن وزير النقل والاتصالات التركي أحمد أرسلان ، واجه ، مقاطعة من مصدر غير مألوف، إنه الروبوت «سان بوت».

الروبوت الصغير كان ضيفاً على المنصة في حين كان أرسلان يُلقي كلمته في أنقرة بمناسبة «يوم الإنترنت الآمن».

وفي حين كان الوزير يتحدث عن أهمية الأمن الإلكتروني، قاطعه الروبوت قائلا : «تحدث ببطء. أنا لا أفهم ما تقول! عمَ تتحدث؟ »، ، فضحك الجمهور بشدة .

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