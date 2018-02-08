اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 8 فبراير / شباط:



1587 – إعدام ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عامًا قضتها في السجن بسبب اشتراكها في مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى

1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا

1945 – الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

1958 – وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية / التونسية كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية، وقد وقع نتيجة للأحداث العديد من القتلى الجزائريين والتونسيين

1963 – انقلاب عسكري في العراق يطيح بعبد الكريم قاسم ويؤدي إلى تولي عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية.

1978 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.

1985 – إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.

2004 – جمعية ألعاد الاستيطانية تستولي بالقوة على 16 منزلًا في قرية سلوان المحاذية للمسجد الأقصى في حملة لتهويد محيط المسجد

2015 – مقتل 22 مشجعاً لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.

2015 - فيلم صبا يفوز بثلاث جوائز بما فيها جائزة البافتا لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأفلام البريطانيَّة الثامن والستين.

2015 - مُنتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على مُنتخب غانا في المباراة النهائية.

2016 - المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُعلن عزمها القيام بِمُناورات تدريبَّية تحمل عنوان مُناورات رعد الشمال على الحُدود الشماليَّة بِمُشاركة عدَّة دُول عربيَّة وإسلامية.

2016 - الإمارات العربية المتحدة تعلن عن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.

2017 - انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسًا للصومال بعد تغلبه على الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.



مواليد

1404 - قسطنطين الحادي عشر، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1700 - دانييل برنولي، عالم فيزياء سويسري.

1819 - جون راسكن، شاعر إنكليزي.

1828 - جول فيرن، كاتب فرنسي.

1834 - ديميتري مندلييف، عالم كيمياء روسي.

1889 - عبد الرحمن الرافعي، مؤرخ مصري.

1918 - حسين الشافعي، نائب رئيس جمهورية مصري.

1921 - لانا تيرنر، ممثلة أمريكية.

1930 - إيفا شتريتماتر، كاتبة وشاعرة ألمانية.

1931 - شادية، ممثلة مصرية.

1931 - جيمس دين، ممثل أمريكي.

1935 - نادية رفيق، ممثلة مصرية.

1938 - سمير الإسكندراني، مغني مصري.

1939 - طه إسماعيل، لاعب كرة قدم مصري.

1941 - نيك نولتي، ممثل أمريكي.

1941 - خالد العبيد، ممثل كويتي.

1945 - يوسف فوزي، ممثل مصري.

1951 - حسين الإمام، ممثل مصري.

1951 - وجدي غنيم، داعية مصري.

1952 - دايسكي غوري، ممثل أداء صوتي ياباني.

1959 - ماوريسيو ماكري رئيس أرجنتيني.

1966 - خريستو ستويتشكوف، لاعب ومدرب كرة قدم بلغاري.

1974 - أوليسس دي لا كروز، لاعب كرة قدم إكوادوري.

1974 - سيث غرين، ممثل أمريكي.

1980 - هويدا الحسن، ممثلة مصرية.

1988 - شجون الهاجري، ممثلة كويتية.

1988 - نادين ويلسون نجيم، مذيعة وممثلة لبنانية.

1990 - ياسين إبراهيمي، لاعب كرة قدم جزائري.

1991 - وهبي خزري، لاعب كرة قدم تونسي.



وفيات

1587 – ماري ستيوارت، ملكة اسكتلندا

1709 – جوزيبي توريلي، موسيقي إيطالي

1849 – فرانتسيه بريشيرن، شاعر سلوفيني

1871 – ناصيف اليازجي، شاعر لبناني

1949 – علي الجارم، شاعر مصري

1957 – فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954

1975 – روبرت روبنسون، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947

1979 – دنيس غابور، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971

1998 – هالدور لاكسنس، أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1955

2010 – هاني الروماني، ممثل ومخرج سوري

2016 – فؤاد بخش، ممثل سعودي.

2017 – بيتر مانسفيلد، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل.



أعياد ومناسبات

يوم النيرفانا في البوذية

يوم بريسيرين في سلوفينيا



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