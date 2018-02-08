اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 8 فبراير / شباط:
1587 – إعدام ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عامًا قضتها في السجن بسبب اشتراكها في مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى
1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا
1945 – الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية
1958 – وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية / التونسية كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية، وقد وقع نتيجة للأحداث العديد من القتلى الجزائريين والتونسيين
1963 – انقلاب عسكري في العراق يطيح بعبد الكريم قاسم ويؤدي إلى تولي عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية.
1978 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.
1985 – إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.
2004 – جمعية ألعاد الاستيطانية تستولي بالقوة على 16 منزلًا في قرية سلوان المحاذية للمسجد الأقصى في حملة لتهويد محيط المسجد
2015 – مقتل 22 مشجعاً لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.
2015 - فيلم صبا يفوز بثلاث جوائز بما فيها جائزة البافتا لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأفلام البريطانيَّة الثامن والستين.
2015 - مُنتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على مُنتخب غانا في المباراة النهائية.
2016 - المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُعلن عزمها القيام بِمُناورات تدريبَّية تحمل عنوان مُناورات رعد الشمال على الحُدود الشماليَّة بِمُشاركة عدَّة دُول عربيَّة وإسلامية.
2016 - الإمارات العربية المتحدة تعلن عن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.
2017 - انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسًا للصومال بعد تغلبه على الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.
مواليد
1404 - قسطنطين الحادي عشر، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1700 - دانييل برنولي، عالم فيزياء سويسري.
1819 - جون راسكن، شاعر إنكليزي.
1828 - جول فيرن، كاتب فرنسي.
1834 - ديميتري مندلييف، عالم كيمياء روسي.
1889 - عبد الرحمن الرافعي، مؤرخ مصري.
1918 - حسين الشافعي، نائب رئيس جمهورية مصري.
1921 - لانا تيرنر، ممثلة أمريكية.
1930 - إيفا شتريتماتر، كاتبة وشاعرة ألمانية.
1931 - شادية، ممثلة مصرية.
1931 - جيمس دين، ممثل أمريكي.
1935 - نادية رفيق، ممثلة مصرية.
1938 - سمير الإسكندراني، مغني مصري.
1939 - طه إسماعيل، لاعب كرة قدم مصري.
1941 - نيك نولتي، ممثل أمريكي.
1941 - خالد العبيد، ممثل كويتي.
1945 - يوسف فوزي، ممثل مصري.
1951 - حسين الإمام، ممثل مصري.
1951 - وجدي غنيم، داعية مصري.
1952 - دايسكي غوري، ممثل أداء صوتي ياباني.
1959 - ماوريسيو ماكري رئيس أرجنتيني.
1966 - خريستو ستويتشكوف، لاعب ومدرب كرة قدم بلغاري.
1974 - أوليسس دي لا كروز، لاعب كرة قدم إكوادوري.
1974 - سيث غرين، ممثل أمريكي.
1980 - هويدا الحسن، ممثلة مصرية.
1988 - شجون الهاجري، ممثلة كويتية.
1988 - نادين ويلسون نجيم، مذيعة وممثلة لبنانية.
1990 - ياسين إبراهيمي، لاعب كرة قدم جزائري.
1991 - وهبي خزري، لاعب كرة قدم تونسي.
وفيات
1587 – ماري ستيوارت، ملكة اسكتلندا
1709 – جوزيبي توريلي، موسيقي إيطالي
1849 – فرانتسيه بريشيرن، شاعر سلوفيني
1871 – ناصيف اليازجي، شاعر لبناني
1949 – علي الجارم، شاعر مصري
1957 – فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954
1975 – روبرت روبنسون، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947
1979 – دنيس غابور، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971
1998 – هالدور لاكسنس، أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1955
2010 – هاني الروماني، ممثل ومخرج سوري
2016 – فؤاد بخش، ممثل سعودي.
2017 – بيتر مانسفيلد، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل.
أعياد ومناسبات
يوم النيرفانا في البوذية
يوم بريسيرين في سلوفينيا
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