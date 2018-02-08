الدراجات الهوائية في هولندا أكثر من السكان



أخبار الآن | امستردام - هولندا - (وكالات)

تعد الدراجات الهوائية إحدى المعالم الهامة في هولندا، حيث يستخدم 5 ملايين فرد الدراجة يوميا، وباتت الممرات المخصصة للدراجات تمتد على نحو 35 ألف كيلومتر، ويفوق عدد الدراجات الهوائية في هولندا عدد سكانها، ‏حيث وصل إلى 18 مليون دراجة مقابل 16.7 مليون هولندي.

وفي العاصمة أمستردام فقط يستخدم 490 ألف شخص الدراجات الهوائية ليقطعوا بصورة إجمالية نحو مليوني كيلومتر كل يوم، بحسب السلطات البلدية، وتنتشر المسارات الخاصة بالدرجات في كل أرجاء البلاد.

وتشتهر هولندا بمشاريعها الطموحة التي تثير دهشة الناس وإعجابهم في جميع أنحاء العالم، وقد قامت بأعمال مميزة لا نظير لها في بقعة أخرى، وهو ما يجعلها تستحق نيل لقب دولة المستقبل بامتياز، وفق موقع brightside.

1 - لا توجد بها حيوانات مشردة

مؤخرًا أعلنت هولندا رسميًا أنه لا يوجد فيها قطط أو كلاب مشردة في الشوارع، فقد عملت الحكومة على إدارة هذا الأمر دون إحداث أي ضرر للحيوانات، وفي محاولة للتأكيد على حقوق الكلاب، أصدرت السلطات قانونًا صارمًا ضد الاعتداء على الحيوانات.



2- يوجد فيها أول طريق للدراجات الهوائية لتوليد الطاقة الشمسية

يُطلق على هذا المشروع "SolaRoad" وهو نتاج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي. تم افتتاح أول جزء من الطريق عام 2015. يمتد لمسافة 100 متر، لكنه يعد إنجازًا ضخمًا في بناء طرق المستقبل. الفكرة من هذا المشروع استخدام الطاقة الشمسية لهذا الطريق في إنارة الشوارع وشحن المركبات الكهربائية.

3- كل 50 مترًا.. توجد نقطة شحن للسيارات الكهربائية

أحد نقاط القوة لهولندا هو نظام النقل المستدام. وبغرض التوقف عن استخدام السيارات العاملة بالبنزين ووقود الديزل، وُضعت العديد من نقاط الشحن للمواطنين الذين يستخدمون السيارات الكهربائية.

4- بلد لا يقود فيه أحد السيارات

تُعتبر هولندا أحد أكثر الدول أمانًا في العالم، فمنذ الثمانينيات قرر 4000 مواطن في بلدة "هوتين" تشجيع سكان البلدة على ركوب الدراجات بدلا من السيارات. وشيئًا فشيئًا، اعتاد جميع المواطنين ركوب الدراجات.

5- حظر بيع السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين

لن تبقى سيارات الديزل والبنزين في هولندا بحلول عام 2025، ولن يدفع مالكو السيارات العاملة بأنواع الوقود البديلة ضرائب المركبات الخاصة، وكنتيجة ستصبح تكلفة السيارات الصديقة أرخص بـ 15 ألف يورو.

6- هولندا على وشك إغلاق جل السجون

في عام 2009 أقدمت "هولندا" على إغلاق 19 سجنًا، لانخفاض عدد السجناء بشكل كبير. فهناك 163 سجينًا لكل مئة ألف شخص. والمثير، أن الحكومة الهولندية قامت بتأجير سجونها لدول أخرى!

7- حماية الحيوانات البرية

أقامت الحكومة الهولندية العديد من الممرات للسماح للحيوانات البرية بالمرور بأمان من بين أجزاء الغابة.

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