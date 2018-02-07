طفل جديد كل نصف ثانية يتصفح الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ألفة الجامي)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن أكثر من 157 ألف طفل يدخلون للمرة الأولى كل يوم على شبكة الإنترنت حول العالم، بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.



عالم الانترنت، هذا الفضاء العجيب الغريب والصديق القريب الذي يسلب عقول أغلب أطفال العالم وانتباههم، رغم فوائده الكثيرة التي يجنيها هؤلاء الاطفال، إلا أنه يشكل خطرا يهدد جيلا بأكمله، وهو ما كشفت عنه دراسات مختصة خلال هذين اليومين.

تزامنا مع معطيات مفزعة صدرت عن المنتدى الاقتصادى العالمى تشير إلى أن أكثر من نصف الأطفال في جميع أنحاء العالم هم عرضة للتهديدات عبر الانترنت، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تقريرا كشفت فيه أن أكثر من 157 ألف طفل يدخلون للمرة الأولى كل يوم على شبكة الإنترنت حول العالم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يجنيها هؤلاء الأطفال بالولوج إلى عالم الرقمية، كشفت المنظمة الدولية أن هؤلاء يواجهون أخطارا جسيمة من التعرض للعديد من المخاطر، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال وحياتهم الرقمية.

وأوضح التقرير أن هذه المخاطر تتمثل في الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأيضا التسلط عليهم عبر الإنترنت، وإساءة استخدام معلوماتهم، وكذلك الوصول إلى المحتوى الضار على الشبكة الرقمية.

وما يزيد الوضع تأزمنا حين نعرف أن واحدا من بين كل 3 أشخاص من مستخدمي الإنترنت حول العالم هو طفل، وما يرفع التأزم اكثر أنه حتى الآن يتم القليل للغاية لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي ودعم زيادة إمكانية وصولهم إلى المحتوى الآمن والجيد عبر الشبكة الرقمية.

هذه النعطيات المخيفة التي تحدد واقع الاطفال مع العوالم الرقمية، يستدعي وفق اليونيسف ضرورة الالتزام بحماية الأطفال في العالم الرقمي، التزاما غير مشروط بجهة معينة وانما يقع على عاتق الجميع بما في ذلك الحكومات والأسر والمدارس والمؤسسات الأخرى.

المزيد:

108 مليارات مشتريات المتسوقين الأمريكيين عبر الإنترنت