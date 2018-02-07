تحديث سناب شات الأخير يشعل تويتر السعودية غضباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أشعل التحديث الأخير لتطبيق "سناب شات" موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية "تويتر" حيث لجأ الكثير من المستخدمين إلى التغريد تعبيرا عن غضبهم من الخصائص الجديدة.

ويتألف التصميم الجديد لتطبيق سناب شات من صفحتين رئيسيتين، الأولى مخصصة لمحتوى "اكتشف" بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير إذا رغبت في مشاهدة قصصهم، أو يمكنك الضغط مطولاً على القصة وإخفاؤها.

أما الصفحة الثانية، فتمنحك مساحة لنشر قصصك الخاصة ومتابعة أصدقائك، حيث ستجد قصص جميع من تتابعهم ويتابعونك مدمجة مع الدردشات. ويعتبر الكثير من الأشخاص هذا التحديث مربكاً قليلاً ومزعجاً بسبب وجود الدردشات مع القصص في مكان واحد، وإعطاء أهمية للدعايات والمشاهير.

وبعد التحديث انتشر على تويتر السعودية وسم "سناب_شات"، حيث وصف المستخدمون التحديث بـ"الرديء"، وأفادوا بأن هدفه إظهار قصص المشاهير، دون إذن من المستخدم، أي إن التطبيق يجبرك على مشاهدة القصص لفترة محددة، قبل الانتقال لما تود فعله.

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