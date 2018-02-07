اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 7 فبراير / شباط:



457 - ليو الأول يصبح أول إمبراطور للإمبراطورية البيزنطية.

1830 - مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.

1882 - صدور الدستور المصري.

1898 - إميل زولا يُقدَّم للمحاكمة بتهمة التشهير بسبب نشره مقالة كتبها بعنوان أنا أتهم ...! تتحدث عن قضية دريفوس.

1900 - تأسيس حزب العمال البريطاني.

1924 - الحكومة الإيطالية التي يقودها الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي.

1939 - افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن، ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.

1959 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

1965 - الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.

1979 - كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.

1986 - زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.

1990 - الحزب الشيوعي السوفياتي يتنازل عن احتكار السلطة بعد هيمنة استمرت 72 عامًا.

1992 - التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم "معاهدة ماستريخت".

1999 - ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدي القسم ملكًا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني، ويعين أخاه الأمير حمزة بن الحسين وليًا للعهد بناء على وصية والده.

2006 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر أمرًا أميريًا يزكي فيه الشيخ نواف الأحمد الصباح لولاية العهد، ويصدر مرسومًا يسمي فيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

2011 - الإعلان عن نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير، وكانت النتيجة أن 98.83% من المقترعين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.

2015 - لوحة متى تتزوجين؟ تُباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.



مواليد

1741 - هنري فوسيلي، فنان رسم بريطاني من أصل ألماني-سويسري.

1812 - تشارلز ديكنز، روائي إنكليزي.

1870 - ألفرد أدلر، عالم نمساوي في علم النفس.

1878 - غودفري هارولد هاردي، عالم رياضيات بريطاني.

1885 - سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

1889 - هاري نايكست، عالم سويدي مساهم في نظرية المعلومات.

1905 - أولف فون أولر، عالم فيزيولوجيا وصيدلة سويدي.

1906 - أوليغ أنتونوف، مصمم طائرات سوفياتي.

1907 - صفا الجميل، ممثل مصري.

1932 - ألفريد وردن، رائد فضاء أمريكي.

1947 - واين ألوين، ممثل أداء صوتي أمريكي اشتهر بأداء شخصية ميكي ماوس.

1949 - باولو سيزار كاربجياني، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.

1953 - محمود حميدة، ممثل مصري.

1954 - ديتر بولن، ملحن ألماني.

1960 - جيمس سبيدر، ممثل أمريكي.

ياسنوري ماتسموتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1962 - محمد إبراهيم، لاعب ومدرب كرة قدم كويتي.

1962 - إدي آيزارد، ممثل إنكليزي.

1965 - كريس روك، ممثل أمريكي.

1966 - كريستين أوتو، لاعبة أولمبية لرياضة السباحة من ألمانيا الشرقية.

1969 - كوتارو ناكاغاوا، ملحن ياباني.

1970 - نبيل العوضي، داعية كويتي.

1972 - غادة شبير، مغنية لبنانية.

1972 - حسين الخضري، لاعب كرة قدم ومقدم برامج رياضية كويتي.

1977 - تسونيياسو ميياموتو، لاعب كرة قدم ياباني.

1977 - ماريوس بودالانوسكي، بطل بولندي في رياضة القوة.

1978 - أشتون كوتشر، ممثل وعارض أزياء أمريكي.

1978 - دانييل فان بويتن، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1979 - توكل كرمان، صحافية وناشطة سياسية يمنية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011.

1979 - نواف القطان، مذيع كويتي.

1983 - تيشومي غيتو، لاعب كرة قدم إثيوبي.

1983 - فيديريكو ماركيتي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1984 - نادين نسيب نجيم، ممثلة لبنانية.

1988 - آي كاغو، مغنية يابانية.

1992 - خوسيه باكستر، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1995 - فرح الهادي، ممثلة كويتية.



وفيات

1937 - إليهو روت، محامي ودبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1912.

1960 - إيجور فاسيليفتش خرشاتوف، عالم فيزياء روسي.

1993 - محسن سرحان، ممثل مصري.

1994 - نور الدمرداش، مخرج مصري.

1999 - الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

2003 - أغسطو مونتيروسو، كاتب غواتيمالي.

2006 - در الشهوار، أميرة عثمانية وابنة السلطان عبد المجيد الثاني آخر خليفة عثماني.

2010 - فيصل علوي، مغني يمني.

2013 - محمد مرشد ناجي، مغني يمني.

2014 - سهير الإتربي، إعلامية مصرية.

2015 - آسيا جبار، روائية جزائرية.

2016 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.



أعياد ومناسبات

يوم الرجال في مالطة.



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