10 نصائح للتعرف على جودة المنتجات قبل شرائها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Brightside)

لأننا مضطرون لشراء بعض المنتجات بالرغم من ارتفاع أسعارها كالمواد الغذائية والملابس وغيرها، فلهذا السبب سنقدم لكم 10 نصائح تضمن لك جودة الملابس التي تشتريها حتى لا تفاجأ بملابس مزقت أو صارت باهتة بعد غسيلها..

1 - صفاء اللون

تمعن جيدا من اللزن، فإذا لاحظتِ تلاشيا في لون مقابض أو الأشرطة أو الأربطة، أو يوجد علامات على الطيات، فهذا دليل على انخفاض الجودة، وينطبق الشيء نفسه عندما يبدو جزء من المنتج ذو لون أخف أو أغمق من بقية المنتج، فهذا يدل على أن اللون سوف يتلاشى بعد عدة مرات من الغسيل..

2- جودة الأزرار

من المعروف أن المنتجات رديئة الجودة تفتقر للتركيز على التفاصيل الصغيرة كاكتمال عدد الأزرار، حيث يتم حياكة الفتحات بشكل غير متساوي..

3- توافق الخيوط

يعتبر تطابق لون الغرز والوصلات بلون القماش، فإذا لاحظت اختلاف فهذا يدل على أن هذا المنتج قد تم صناعته بعجلة وأن هدف المُصنع كان الكم فقط وليس الكيف..

4- علامة الملابس

الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والحرير والصوف، تعتبر من الأقمشة القوية والتي تعيش لفترة أطول مقارنة بالأقمشة المصنعة، ومع ذلك، فإن الملابس التي تكون 100٪ من القطن، قد تنكمش بسرعة بعد الغسيل، ولهذا يُفضل اختيار الملابس التي يكون بها نسبة من الأقمشة الصناعية.

5- توافق طول السحابة

يجب أن يكون فرعي السحابة الموجودة على الفساتين، أو التنانير، أو أي نوع آخر من الملابس متساوي في الطول، وكذلك في اللون.

6- نسيج المنتج

من أحد البنود التي تمثل جودة المنتج هو حفاظ المنتج على شكله بعد الارتداء، وللتأكد من هذا الأمر يمكنك شد نسيج المنتج قليلا، وإذا لاحظت بأنه قد فقد شكله فهذا دليل على عدم جودة المنتج.



7- حاشية الثوب

يُفضل بأن تكون حاشية الثوب الداخلية للسراويل والتنانير عريضة بحيث يصل عرضها إلى 4 سم، وقد يكون العرض بالنسبة للقمصان، فإذا لم تتوافر الحاشية فهذا يدل على عدم جودة المنتج وإنه لا يستحق الثمن المدفوع لشرائه..

8- السحابة

يُفضل شراء الملابس والإكسسوارات المزودة بسحابة معدنية مغطاة بحزام، فهي الأكثر ثقة، كما أنها تعيش لفترة أطول، فالسحابة البلاستيكية عادة ما تكون عُرضة للكسر، وهو ما يدل على رداءة المنتجوهذا وإن دل فإنه يدل على رداءة الجودة.

9- الفجوات

هناك طريقة لمعرفة هل هذا المنتج تمت حياكته بدقة أم لا؟ وهي شد القماش قليلا، فإذا ظهرت فجوات فهذا دليل بأنه منخفض الجودة، أما إذا لاحظت بأنه ذو غرز كثيفة و طبقات سميكة فهذا دليل على جودته.

10- جودة القطن

للتحقق من جودة القطن، امسك قطعة من القماش واضغط عليها قليلا لبضع ثوان، فإذا كان النسيج يبدو وكأنه ورقة غير متوازنة، فهذا يعني أنه قد تمت إضافة مادة خاصة للحفاظ على شكله، وأن هذه الملابس سيتغير ملمسها بعدما يتم غسلها بشكل مباشر..



(مصدر الصور: من موقع Brightside)



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