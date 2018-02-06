فيديو نادر للأديب طاهر زمخشري يسخر من نفسه أمام الملك فهد

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رغم أن النجم يحيى الفخراني يعد من العلامات البارزة في دراما رمضان التليفزيونية إلا أنه يغيب هذا العام من الخريطة الدرامية، التي طالما تألق من خلالها وقدم أعمالا محفوظة في ذاكرة المشاهد العربي ومنها "ليالي الحلمية" و"زيزينيا" و"نصف ربيع الاخر و"دهشة"، حيث لم يجد الفخراني نصا دراميا مميزا يتحمس لتقديمه في رمضان المقبل.