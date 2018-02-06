فيديو نادر للأديب طاهر زمخشري يسخر من نفسه أمام الملك فهد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو نادر للأديب طاهر زمخشري وهو يقدم نفسه بطريقة ساخرة أمام الملك فهد رحمه الله أثناء تسلمه جائزة الدولة التقديرية، حيث وصف نفسه بانه كومة من الفحم سوداء يقول الشعر الأبيض.
وقال زمخشري في المقطع المتداول: أنا طاهر زمخشري المعروف بـ كومةٌ مِن الفحم سوداء تلبسُ ثياباً بيضاء تقُول شِعراً قصائده حمراء وخضراء وصفراء ومن قصائدي البيضاء أن أغني للحب والوفاء يا أعذب الحُب آمالي قد ابتسمت في محفلٍ رقصت في جوِه النِعمُ.
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