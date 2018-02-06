طبيب هندي مزيف.. يتسبب في حقن المرضى بفيروس "الإيدز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (stuff)

ربما تكون الحاجة والفقر من أهم دوافع اللجوء إلى الطب البديل أو طبيب مزيف في غياب التغطية الصحية التي تشمل عموم المواطنين في الدول الفقيرة، فمن الصعب على ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم، التوجه إلى العيادات الطبية الخاصة.. في المقابل تحدث الكارثة داخل عيادات الأطباء المزيفين!

في موضوع ذي صلة، أفاد مصدر طبي رسمي هندي الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، أن طبيبا مزيفا يعالج مرضى بأمراض شائعة كالإنفلونزا والإسهال بإحدى القرى، حيث قام بحقن 21 شخصا على الأقل بفيروس الإيدز أو داء فقدان المناعة المكتسبة عن طريق استخدام إبر ملوثة بالفيروس.. لسبب غير واضح

وأضاف المصدر أن "الشرطة تبحث حاليا عن الطبيب المزيف الذي يدعى "راجيندرا ياداف" بعد أن لاذ بالفرار من بلدة "بانغرماو" الصغيرة الواقعة شمال ولاية "أوتر برادش"، وقال سكان القرية إنهم كانوا يرون الطبيب المزيف وهو يقوم بتغيير الإبر، وهو السبب الذي أدى بحسب المصدر الطبي إلى انتشار الفيروس بين المرضى الذين كانوا يرتادون عليه، وذلك لجهله بخطورة الأمر!

ومن المعروف، أن ملايين الهنود الفقراء يلجؤون إلى أطباء مزيفين لعلاجهم، وذلك بسبب قلة الأطباء ونقص المستشفيات في قراهم وبلداتهم، وبلغة الأرقام، يتجاوز عدد الهنود المصابين بمرض الإيدز 2.1 مليون شخص بحسب إحصائية أجرتها الأمم المتحدة في العام 2016..

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