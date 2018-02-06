صدفة أم لعنة؟ كل سنة في هذا التاريخ يتوفى فرد من عائلة هندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (gulf news)



هل الأمر له علاقة بـ "لعنة"، أم أنه مجرد صدفة.. هل يعقل أن يتوفى شخص من نفس العائلة في نفس التاريخ من كل سنة؟ إنه أمر بعيد عن التصديق، إلا أنه في الواقع وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، توفي شخص واحد من أسرة هندية في اليوم الثاني من فبراير/ شباط.. ثم تلته المأساة!

في التفاصيل، يعيش "بوخان رام"، وهو من سكان قرية "لاخانيبور ماهيشباتى" في منطقة "ساماستيبور"، على بعد حوالى 90 كم شرق باتنا، فى حالة خوف دائم ما أن يكاد يقترب شهر شباط ، فقد توفي قريب له في حادث سير في الثاني من هذا الشهر سنة 2015، وهو ما جعل الأسرة تدخل في حالة حزن عميق، لكنهم تقبلوا الأمر.. أخيرا..

بعد ذلك بسنة، وفي نفس التاريخ بالضبط، توفي شقيقه "بشان رام"، البالغ من العمر 30 عاما، وهو الثاني بين ثلاثة أشقاء، لم تقف المأساة عند هذا الحد، فطرق الموت مرة أخرى باب هذه الأسرة، ففي 2017 في نفس التاريخ، توفي الأخ الأكبر "فيكان رام" الذي كان يبلغ 35 سنة فقط..

ولأن الأمر غريب جدا، فقد توفي الأب "ساخيندرا رام" البالغ من العمر 60 سنة، في 2 فبراير من هذه السنة، ونتيجة لهذه المأساة التي مست هذه الأسرة، يقول "بوخان" المذعور والحزين في نفس الوقت.. "نحن لا نعرف حقيقة ما الذي سيأتي العام المقبل؟"، وهو ما جعل أهل قريته يندهشون من هذه المصيبة التي حلت بهذه الأسرة المكلومة! ورغم ذلك وصفه ممثل المسؤول الرئيسي بالقرية، أن الأمر "مجرد صدفة".. وليس بلعنة!

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