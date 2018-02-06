اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 6 فبراير / شباط:



1258 - المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد.

1778 - التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي / الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشر الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة، وقام بتوقيع التحالف كل من من الجانب الأمريكي بنجامين فرانكلين ومن الجانب الفرنسي لويس السادس عشر.

1817 - القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

1819 - السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.

1820 - جمعية الاستعمار الأمريكية ترسل أول 86 أمريكي أسود لإنشاء مستعمرة فيما أصبح لاحقًا يعرف باسم ليبيريا وذلك في بداية موجة لإعادة السود لأفريقيا.

1840 - نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922 - التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952 - الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1984 - بداية أحداث ما يعرف بانتفاضة 6 شباط في لبنان ضد حكم الرئيس أمين الجميل والتي انتهت بالسيطرة على غرب بيروت بيد أحزاب المعارضة وانقسام الجيش.

1998 - "مطار واشنطن الدولي" يتحول اسمه رسميًا إلى "مطار رونالد ريغان".

2006 - ميشال عون وحسن نصر الله يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله وذلك في "كنيسة مار ميخائيل"

2006 - الأونروا تقرر إيقاف تزويد قطاع غزة بالمعونات الإنسانية بعد أن قامت سلطة حركة حماس المسيطرة على القطاع بوضع يدها على مئات الأطنان من المواد الغذائية المرسلة إلى القطاع، وحماس تعزو ذلك إلى حدوث خطأ غير مقصود.

2006 - محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

2013 - اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية .

2014 - انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي (روسيا)، وقد أقيم حفل الافتتاح يوم الجمعة 7 فبراير 2014.

2015 - الحوثيون يصدرون إعلاناً دستورياً لحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، بعد انقلاب اليمن 2014.

2016 - زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل.



مواليد

1871 - أحمد تيمور، أديب مصري.

1881 - محمد الجواد الجزائري، شاعر وفيلسوف وثائر مجاهد عراقي.

1892 - وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1912 - إيفا براون، عشيقة أدولف هتلر.

1916 - إلياس مؤدب، ممثل مصري.

1924 - بيلي رايت، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1936 - عبد اللطيف التلباني، مغني مصري.

1945 - بوب مارلي، مغني جامايكي.

1949 - مايك بات، موسيقي إنجليزي.

1949 - ناهد يسري، ممثلة مصرية.

1951 - زهير النوباني، ممثل أردني.

1952 - ريكاردو لافولبي، حارس مرمى ومدرب كرة قدم أرجنتيني.

1955 - هيفاء عادل، ممثلة كويتية.

1966 - مازن الناطور، ممثل سوري.

1969 - ماساهارو فوكوياما، مغني وممثل ياباني.

1970 - باتريس لوكو، لاعب كرة قدم فرنسي.

1973 - نور، ممثلة لبنانية تعمل في الكويت.

1973 - أدهم مرشد، ممثل سوري.

1974 - زينب العسكري، ممثلة بحرينية.

1974 - هيرويوكي يوشينو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1977 - جايسون أويل، لاعب كرة قدم جامايكي.

1980 - ماميكو نوتو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1980 - أوزان تشوبان أوغلو، ممثل تركي.

1989 - كريغ كاثكارت، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.



وفيات

1918 - غوستاف كليمت، رسام نمساوي.

1941 - أمين سامي، مؤرخ مصري.

2002 - ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني / نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

2006 - كوجي توتاني، ممثل أداء صوتي ياباني.

2011 - أندريه شديد، كاتبة وشاعرة فرنسية.

2011 - غاري مور، مغني بريطاني.

2016 - أنيسة مخلوف، سيدة أولى سورية.



أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.

اليوم الوطني في نيوزيلندا.

يوم سامي الوطني في فنلندا وإسكندنافيا.



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