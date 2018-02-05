9 أشخاص ولدوا بقدرات خارقة.. ليبهروا العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نشاهد الكثير من القوى الخارقة في أفلام هوليوود أو بوليوود، لكن هذا ليس حقيقيا إنها مجرد حبكة.. لكن الحياة الواقعية تعج بشخصيات لا تقل إثارة للإعجاب والدهشة، في هذه القائمة ستجدون أشخاصا ولدوا بقدرات يستحيل تصديقها، حيث أدهشوا العالم بقدرات غير عادية خالفت قوانين الطبيعة، من جذب المعادن إلى أكلها، مروراً بمصادقة الحيوانات الشرسة..



1. الرجل المغناطيس



يعتبر "ليو ثو لين" الرجل الصيني القادر على جذب أي جسم معدني إلى جسده، فقد وجد العلماء في جامعة التكنولوجيا في ماليزيا أن جلده يحتوي على مستويات عالية جدا من الاحتكاك، مما يولّد "تأثير شفط".

2- الرجل الأكثر مرونة



اسمه "دانيال براوننغ سميث"، هو ممثل ومذيع وكوميدي، ليس هذا فقط، بل هو الرجل الأكثر مرونة في العالم، إذ يملك القدرة على طي جسمه بشكل فريد، بسبب طفرة جينية تدعى متلازمة إهلرزدانلوس.

3. الذي لا ينام أبداً



هل تستطيع البقاء مستيقظا لمدة طويلة، هذا شيء غير منطقي بالمرة، لكن الفيتنامي "نغوك" لا يحتاج للنوم، فهو ظل مستيقظا مدة 43 عاما، فهو يعاني من حالة أرق شديدة. لكن على الرغم من غياب النوم عنه، فسلامته العقلية لم تتأثر نهائيا..

4. أقوى ذاكرة بصرية

سمعنا الكثير عن أشخاص ذوو الذاكرة القوية، لكن يستحيل أن يكون مثل "ستيفن ويلتشير" المهندس المعماري البريطاني المشهور بذاكرته الهائلة، فهو يستطيع إعادة رسم أي مشهد بمجرد رؤيته للحظات قليلة. وتم تشخيص ستيفن بمتلازمة سافانت، وهي "عبقرية ذاكرة بصرية".



5. أقوى أسنان في العالم

هل تفشل في استخدام أسنانك أحيانا، "راثاكريشنان فيلو" الهندي، هو عكسك تماما، فهو دخل مجموعة "غينيس"، بعدما سحب قطار وزنه 260.8 طنا بأسنانه لأكثر من أربعة أمتار..



6. مبتكر تقنية مقاومة درجات الحرارة

الهولندي "ويم هوف"، هو مبتكر تقنية لإعداد العقل والجسم لمقاومة درجات الحرارة الصعبة.



7. الرجل الوطواط



فقد "بين أندروود" حاسة البصر، لكن على الرغم من ذلك هو قادر على الاستمتاع بألعاب الفيديو وركوب الدراجات والتزحلق على الجليد وتسلق الأشجار والقيام بكل ما يفعله شخص مبصر، والسر في ذلك أنه يعتمد على صدى الصوت من أجل تحديد الموقع والتحرك، كما يفعل الوطواط تماما..

8. يأكل كل شيء... دون اسثناء



قد تستغرب بشدة، فهذا الرجل الملقب بـ "ميشيل لوتيتو"، هو فنان فرنسي يأكل أي شيء، بما في ذلك المطاط والمعادن والزجاج.

9. صديق الأسود

"كيفن ريتشاردسون" لا يقتنع بصحبة البشر فقط، بل هو تعدى الأمر تماما، يعمل كعالم سلوك حيوانات في جنوب إفريقيا، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع الحيوانات المخيفة، ولطالما لاحقته الكاميرات، وهو يحضن الأسود والنمور والضباع بكل راحة.. وتبدو هذه الحيوانات الشرسة معتادة على صحبته وتلاعبه بسلاسة كبيرة، كما سبق لهذه الحيوانات أن رافقته لتصوير مشاهد إعلانية..



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