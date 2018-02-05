ناسا: اقتراب كويكب من الأرض بدرجة كبيرة لا يشكل خطرًا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



في حدثٍ فضائي وبعدَ 14 عاماً من التتبع سيمرُكويكبٌ قربَ الأرضِ بدرجةٍ كبيرة ، وعلى الرغم من أنهُ سيكونُ قريبا ً جدا من الأرض لكن وكالةَ ناسا طمأنتِ العالم بأنهُ لن يصطدمَ بها

وسيمرُ الكويكبُ بجوارِ الأرض على مسافةٍ تبلغُ نحوَ اربعة ملايين ومئتي الف 4.2 مليون كيلومتر، أو نحوَ 10 أمثالِ المسافة بينَ الأرضِ والقمر.



وقالت ناسا على موقعها الإلكتروني إن الكويكب، الذي يبلغ قطر دائرته بين نصف كيلومتر و1.2 كيلومتر، ستبلغ سرعته 34 كيلومترًا في الثانية.

ورغم أن الكويكب "AJ129 2002" مصنف على أنه ينطوي على خطر محتمل، إلا أنه لا يشكل أي تهديد فعلي باصطدامه بالأرض في المستقبل المنظور.

وقال مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، بول تشوداس، في مختبر الدفع النفاث في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا، إن "حساباتنا تشير إلى أنه ليس من المحتمل على الإطلاق اصطدام الكويكب AJ129 2002 بالأرض في 4 فبراير أو أي وقت طوال المئة سنة القادمة".

وأصدرت ناسا أحدث معلومات عن رحلة مسار الكويكب قبل نحو أسبوعين، قائلةً إنها جاءت ردًا على الكثير من الأسئلة.

واكتشف الكويكب في 15 يناير 2002، من خلال مشروع رصد الكواكب برعاية ناسا ومقره في هاواي.



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