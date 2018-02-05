رجل يخفي هويته كاد أن يصبح ملكة جمال بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (visionamagazine)

ندرك أن العالم يحمل الكثير من القصص المثيرة للجدل والجديرة بالمعرفة، كما يتحمل هويات يخفيها أصحابها لأسباب خاصة، لكن وإن طال إخفائها تأتي بعض الأحداث لكشفها رغما عن أنف أصحابها، ليظهروا أمام الملأ بهوياتهم الحقيقية.. لكن هل هناك أسباب مقنعة للتخفي وراء الهويات المصطنعة، هل من دافع قوي لذلك!

هذا بالضبط ما حصل مع شاب من كازاخستان، فهذا الشاب الجميل جدا الذي شارك بمسابقة اختيار ملكة الجمال، قرر عند وصوله للمرحلة النهائية أن يعترف بأنه ذكر، وبعد إقراره بذلك، تم استبعاده " طبعا من المسابقة ليستبدل بمشاركة أخرى لم يحالفها الحظ بالوصول إلى النهائيات.







وكان "دياجيليف" فعليا، قد نجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، ونال إعجاب لجنة التحكيم، حيث أوضح دياجيليف قائلا "عندما وصلت إلى النهائي قررت كشف هوية الفتاة "أرينا أليفا"، بعدما أدركت أني قطعت شوطا كبيرا في المسابقة"، ثم أضاف وفق وسائل إعلام روسية: "في البداية كان هناك حوالي 4،000 طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أصل إلى المرحلة النهائية ". وشدد "دياجيليف" على أنه من دعاة "الجمال الطبيعي" بعيدا عن عمليات التجميل والأساليب المبالغ بها لإظهار جمال المرأة...

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