كيف علق السعوديون على شائعة السماح بالجوالات في المدارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أكدت وزارة التعليم اليوم الأحد أن ما يتم تداوله حول صدور قرار يسمح لطلاب التعليم العام باستخدام الجوال في المدارس عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، أن ما أثير حول صدور قرار يسمح للطلاب باستخدام الجوال في مدارس التعليم العام غير صحيح، مؤكدا أن الوزارة لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تحدث فقط قبل أشهر عند إطلاق مشروع مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي بين الوزارة وشركة تطوير لتقنيات التعليم.

يشار إلى أن مغردين أنشأوا هاشتاقا #السماح_بالجوالات_في_المدارس، الذي شهد انقساما في الآراء، بين رفض تام لهذا التوجه وبين مؤيد يؤكد أن السماح سيكون قرارا موفقا.

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