سعوديون يعلقون على صاحب أول ابتسامة في بطاقة الهوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر السعودية صورة لأول شخص يظهر مبتسما في بطاقة الهوية .

وتناقل المغردون قصة محمد المطيري صاحب الهوية الذي قال إنه يوم تصوير البطاقة كان يوما عصيبًا، إذ تأخر عن الموعد، وحين وصل اكتشف أنه نسي شماغه، وابتسم لأحد المراجعين وسلم عليه وطلب منه شماغه وعقاله؛ لكي يتصور بهما، فمنحهما له بكل حب.

وأضاف، أنه ابتسم للموظف ومازحه، فرد عليه بلطف ومودة، ثم استأذنه بالابتسام في الصورة، فأخبره أن الصورة الرسمية لا بد أن تكون بدون ابتسامة، فأخبره أنه بطبيعته دائم الابتسام للجميع، وتساءل كيف تكون بطاقتي على غير حقيقتي؟، فأحاله إلى المسؤول في عمله، الذي قال له “خلاص.. ابتسامة خفيفة بس لا تطلّع ضروسك”.

وتابع، أنه حين جاءت لحظة التصوير ضحك كعادته، فالتقط الموظف صورته الضاحكة، وكانت كما أراد وكما هي طبيعته، مبتسمًا محبًا للحياة والبهجة وفقا لعاجل.

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