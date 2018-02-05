"جرذ الأرض" يساعد الأمريكيين في توقع أحوال الطقس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

في بداية شهر شباط/فبراير من كل عام، يوجّه الأمريكيون أنظارهم إلى نوع خاص من جرذ الأرض يعرف باسم "فِيل باكسيتاني" للتأكد مما إذا كان فصل الربيع سيحل عليهم باكرًا.

يقام المهرجان في 2 شباط/فبراير، ويُعرف باسم يوم جرذ الأرض في الولايات المتحدة. وفي ذلك اليوم يُخرَج فِيل من جحره في باكستاني، بولاية بنسلفانيا، أمام الآلاف من روّاد المهرجان من سائر أنحاء العالم للتنبؤ بأحوال الطقس لبقية فصل الشتاء.

واستنادًا إلى الأسطورة، إذا خرج جرذ الأرض من سباته الشتوي ورأى ظله، عندئذٍ يكون بانتظار الولايات المتحدة ستة أسابيع أخرى من الطقس الشتوي. أما إذا لم يرَ فِل ظله، فعلى البلاد أن تتوقع فصل ربيع مبكر.

يتنبأ جرذ الأرض بأحوال الطقس من متنزه غوبلرز نوب (Gobbler’s Knob)، بالقرب من البلدة الصغيرة باكستاني، منذ العام 1887. وقد ازدادت شعبية هذا الحدث بفضل الفيلم الكوميدي “يوم جرذ الأرض” (Groundhog Day) الذي عُرض في العام 1993.

في السنوات التي تلت عرض الفيلم، بدأت حشود وصل عددها إلى 30 ألفًا تتوافد إلى بانكسوتاني لمشاهدة فِل وهو يخرج من جحره.

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